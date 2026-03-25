Pablo Sempere gana el VII concurso de carteles de les “Festes de Sant Vicent”

El jurado de la VII Concurso de Carteles de Festes de Sant Vicent del Captivador de La Nucía ha otorgado a Pablo Sempere Morant el premio del certamen, dotado con 500 euros. De esta forma “Timete Deum” será el cartel anunciador de la festa en 2026.

Este certamen fue convocado por las Concejalías de Cultura y Fiestas de La Nucía y l´Associació Segon Centenari de l´Ermita de Sant Vicent. El jurado del concurso ha estado formado por Gregorio Cortés presidente de l´Associació Segon Centenari de la Ermita de Sant Vicent; los concejales de Cultura y Fiestas, Pedro Lloret y Cristóbal Llorens, respectivamente, la diseñadora Sonia López-Andújar, Rosa Gomis, coordinadora Cultura y Francesc Sempere, director de l´Auditori i Centre Cultural de La Nucia.

“Timete Deum” de Pablo Sempere

El Ayuntamiento de La Nucía ha presentado el cartel anunciador de las “Festes de Sant Vicent del Captivador 2026”, que ha sido el ganador del certamen, tras el fallo del jurado. El diseño es “Timete Deum” de Pablo Sempere procedente de Alcoy (Alicante) y en él se muestra una propuesta visual elegante y contemporánea, que pone en valor la tradición desde una mirada minimalista con los colores de la ermita como protagonistas. Sobre un fondo azul, la composición destaca por una ilustración lineal en trazos definidos, claros y sencillos que representa la figura de Sant Vicent, con un tratamiento moderno y simbólico que refuerza la identidad de la festividad. El diseño incorpora elementos icónicos asociados al santo, como la aureola y el gesto de la mano, que aportan dinamismo y claridad visual. La tipografía del texto, en tonos amarillos, resalta con fuerza sobre el fondo, aportando claridad.

El título de la obra “Timete Deum” (temed a Dios) es una frase que fue muy utilizada por Sant Vicent Ferrer evocando al miedo no como terror sino como respeto profundo y llamando a la conciencia moral.

Noticias relacionadas

7 ediciones

El pasado año se recuperó este certamen después de cinco años sin realizarse (quinta edición en 2019); en los últimos años se había diseñado por encargo el cartel de estas fiestas. El jurado decidió entre las propuestas finalistas que el diseño ganador fuera “Timete Deum” de Pablo Sempere. El autor, natural de Alcoy, es graduado en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández (Altea). Con esta ilustración se realizará el programa de actos y cartel de les “Festes de Sant Vicent del Captivador” 2026.