La Seu La Nucia organiza un taller de preparación para la PAU 2026

La Seu Universitaria de La Nucía ha programado el “Taller intensivo de Preparación PAU 2026”, que se impartirá del 7 al 9 de abril en tres sesiones matinales de dos horas. Este taller está dirigido al alumnado de 2º de Bachillerato con el objetivo de acompañarlo en la recta final del curso y ofrecerle herramientas prácticas para afrontar con mayor seguridad una de las pruebas más importantes de esta etapa académica.

La inscripción es gratuita y se puede realizar por mail seulanucia@lanucia.es, por teléfono 663924572, mediante el QR del cartel o en este enlace.

Este taller gratuito está organizado por la Seu Universitària de La Nucia y concejalía de Educación, con la colaboración de la Universidad de Alicante. La presentación de esta formación ha contado con Ana Belén Martínez, responsable de la Seu Universitària y formadora del curso y Pedro Lloret, concejal de Seu Universitària de La Nucia.

Taller intensivo

La actividad se desarrollará durante tres sesiones de dos horas, los días 7, 8 y 9 de abril, en horario de 10,30 a 12,30 horas, y estará centrada en el conocimiento de la estructura de la prueba, el análisis de modelos oficiales y exámenes de convocatorias anteriores, la práctica guiada y la resolución de dudas.

El programa se ha diseñado con una secuencia progresiva que permite al alumnado comprender inicialmente el formato de la prueba, practicar después con materiales reales y, finalmente, consolidar lo aprendido mediante un simulacro breve y una sesión final de aclaración de dudas.

Las sesiones previstas son: 7 de abril, estructura de la prueba, 8 de abril, exámenes anteriores y práctica y 9 de abril, simulacro breve y dudas finales. La metodología del taller será activa, práctica y orientada a responder a las necesidades reales del alumnado. Se trata de “un entrenamiento” en el que se combinarán explicaciones breves y claras, análisis de documentación oficial, trabajo con exámenes y modelos, corrección comentada y resolución abierta de dudas.

Pruebas PAU

La PAU 2026 en la Comunitat Valenciana será los días 2, 3 y 4 de junio y parte de los materiales publicados por el Sistema Universitario Valenciano y la Universidad de Alicante ya están disponibles, con el fin de ofrecer al alumnado una preparación ajustada al formato real de la prueba y basada en fuentes fiables y actualizadas. Recordar que La Nucía es sede estas pruebas desde hace 9 años y el año pasado 271 estudiantes de la comarca, de los cuales 61 del IES La Nucía, realizaron sus exámenes aquí.

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Con esta iniciativa, la SEU Universitaria de La Nucía refuerza su compromiso con el acompañamiento educativo y con la puesta en marcha de acciones útiles que contribuyan a mejorar la orientación, la planificación y la confianza del estudiantado en momentos clave de su trayectoria académica.