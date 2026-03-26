La Campaña de Esterilización de Mascotas 2026 comenzará el 1 de abril

El 1 de abril comenzará la “Campaña de Esterilización de Mascotas Particulares 2026” del Ayuntamiento de La Nucía. La concejalía de Protección Animal ha llegado a un acuerdo con cinco clínicas veterinarias de La Nucía para que se aplique un descuento sobre el precio de la esterilización de mascotas para empadronadas y empadronados en La Nucía. Desde el 1 al 30 de abril se realizará un descuento del 20% sobre la tarifa durante el periodo de esta campaña que se ofrece cada año.

Desde la concejalía de Protección Animal se recomienda realizar la esterilización de las mascotas con el fin de mejorar su salud, control de la natalidad e incidiendo en la disminución de los abandonos (evitar la reproducción incontrolada de los animales de compañía). Con la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. Además, es obligatoria la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad.

Campaña de Esterilización de Mascotas 2026 / .

Convenio con 5 clínicas

Un año más para fomentar la esterilización de mascotas se ha puesto en marcha la “campaña anual 2026” del 1 al 30 de abril, en la que l@s empadronad@s en La Nucía se beneficiarán de un 20 % de descuento sobre la tarifa de esterilización según el tipo de mascota, gracias al acuerdo de la concejalía de Protección Animal con 5 clínicas Veterinarias de La Nucía, que son: Clínica Veterinaria La Nucía (966895791), Clínica Veterinaria La Creu II (966896374), Clínica Veterinaria VistaVet (966873658), Clínica Veterinaria 7 Vidas (673923804) y Clínica Veterinaria Mediterráneo (965873511).

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Para la esterilización se recomienda la cita previa en las clínicas concertadas.