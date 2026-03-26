L’Auditori de La Nucia acoge este domingo el “Réquiem” de Mozart

Este domingo a las 19 horas l’Auditori de La Nucia recibirá al Orfeón y Banda Sinfonica Municipal de Alicante para la interpretación de la “Misa de Réquiem” escrita por Mozart y considerada como una de las obras más destacadas. Además, la actuación contará con la presencia de la solista soprano Teresa Albero. Todo ello para celebrar el 125 aniversario del Orfeón Alicante.

Este concierto se ha programado desde la Concejalía de Cultura de La Nucía con la colabroación del Área de Cultura de la Diputación de Alicante y la Concejalía de Cultura de Alicante. La entradas serán gratuitas con invitación, que se pueden retirar en las taquillas de l’Auditori o a través de la web.

Réquiem de Mozart

L’Auditori acogerá este domingo a las 19 horas la representación musical de “Réquiem de Mozart”, una magnífica oportunidad para vivir una interpretación especial como es la decimonovena y última misa escrita por Wolfgang Amadeus Mozart, quien murió antes de terminarla en 1791 y fue uno de sus discípulos Franz Xavier Sussmayr quien acabó la obra incompleta del maestro.

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Orfeón Alicante, con su director titular Juan Carlos Vázquez, interpretará un programa dedicado a Mozart, en el que destaca la Misa de Réquiem, con la Banda Sinfónica Municipal de Alicante y solistas, entre los que destaca Teresa Albero. Todo ello para conmemorar el 125 aniversario del Orfeón Alicante, un coro que fue creado en la ciudad de Alicante en el año 1901. Tanto el Orfeón Alicante, como la Banda Sinfónica Municipal de Alicante y la soprano Teresa Albero, ya han actuado anteriormente en l’Auditori La Nucia.