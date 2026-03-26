L’Auditori de La Nucia acoge este domingo el “Réquiem” de Mozart
A cargo del Orfeón y Banda Sinfónica de Alicante
Este domingo a las 19 horas l’Auditori de La Nucia recibirá al Orfeón y Banda Sinfonica Municipal de Alicante para la interpretación de la “Misa de Réquiem” escrita por Mozart y considerada como una de las obras más destacadas. Además, la actuación contará con la presencia de la solista soprano Teresa Albero. Todo ello para celebrar el 125 aniversario del Orfeón Alicante.
Este concierto se ha programado desde la Concejalía de Cultura de La Nucía con la colabroación del Área de Cultura de la Diputación de Alicante y la Concejalía de Cultura de Alicante. La entradas serán gratuitas con invitación, que se pueden retirar en las taquillas de l’Auditori o a través de la web.
Réquiem de Mozart
L’Auditori acogerá este domingo a las 19 horas la representación musical de “Réquiem de Mozart”, una magnífica oportunidad para vivir una interpretación especial como es la decimonovena y última misa escrita por Wolfgang Amadeus Mozart, quien murió antes de terminarla en 1791 y fue uno de sus discípulos Franz Xavier Sussmayr quien acabó la obra incompleta del maestro.
Orfeón Alicante, con su director titular Juan Carlos Vázquez, interpretará un programa dedicado a Mozart, en el que destaca la Misa de Réquiem, con la Banda Sinfónica Municipal de Alicante y solistas, entre los que destaca Teresa Albero. Todo ello para conmemorar el 125 aniversario del Orfeón Alicante, un coro que fue creado en la ciudad de Alicante en el año 1901. Tanto el Orfeón Alicante, como la Banda Sinfónica Municipal de Alicante y la soprano Teresa Albero, ya han actuado anteriormente en l’Auditori La Nucia.
- ¿Semana Santa invernal en la provincia de Alicante?
- Así es el proyecto de Orenes para el nuevo gastromercado de La Plasa de Torrevieja
- Cientos de caravanas invaden la primera línea litoral de Orihuela y Torrevieja y del parque natural de las lagunas
- Las diez condiciones que pone Educación a los sindicatos para mejorar la enseñanza pública
- La Aemet avisa: los termómetros se vuelven locos en Alicante este miércoles
- El gobierno de Barcala responde a la Generalitat y hará festivo local en Alicante el 24 de junio de 2027
- Sin certezas sobre el paradero de Jesús Tavira una semana después de su desaparición
- Santa Pola recupera más de 5.000 toneladas de arena para las playas