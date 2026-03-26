Países Bajos gana 3-0 a Finlandia en Estadi Olimpic de La Nucía

Finlandia y Países Bajos jugaron ayer el partido correspondiente a la Ronda Élite UEFA en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía. El conjunto neerlandés venció por 0-3 a la selección finlandesa. Se trata de un partido oficial, clasificatorio para el Campeonato de Europa sub19 que tendrá lugar en Gales del 28 de junio al 11 de julio de este año. Estos dos equipos se jugarán una plaza para el Europeo junto a España y Eslovenia. De momento lidera la “rojita” el grupo tras ganar 4-0 a Eslovenia

Una vez más, la UEFA eligió las instalaciones del Estadi Olímpic Camilo Cano para este partido oficial entre las selecciones de futbol sub 19 de Finlandia y Países Bajos. Un encuentro que contó con la presencia de Sergio Villalba, concejal de Deportes y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Destacar también la presencia en la grada del legendario Patrick Kluivert, ex jugador internacional con Países Bajos y que ha militado en clubes como Ajax, AC Milán, FC Barcelona o Valencia CF. Su presencia era porque jugaba su hijo Shane Kluivert con Holanda (jugador del FC Barcelona B).

Victoria de Países Bajos

La selección Finlandia sub 19 cayó derrotada ayer en el Estadi Olímpic de La Nucía por 0-3 frente a Países Bajos en el encuentro correspondiente a la Ronda Élite de clasificación para el Campeonato de Europa de la categoría. El combinado finlandés firmó una primera mitad seria y ordenada, logrando neutralizar el potencial ofensivo neerlandés y manteniendo el empate sin goles al descanso. Tras la reanudación, el conjunto de Países Bajos elevó el ritmo del partido e impuso su superioridad dominando el encuentro y goleando por 0-3. Los tres tantos los firmó el delantero Tobias van den Elshout.

Tras la victoria, Países Bajos suma así sus primeros tres puntos en esta fase, presentando su candidatura a avanzar a la siguiente ronda del torneo. El encuentro se pudo seguir en directo a través del canal de youtube La Nucía Ciudad del Deporte que emitió el partido en directo a través del sistema de cámaras inteligentes y automatizadas.

Ficha técnica del partido

Finlandia sub19: Mitja Haapanen; Tomas Sovelius, Jere Kari (Taavi Koukkumäki min. 91), Ville Kumpu, Adam Le Goff-Conan; Aniis Machaal, Martin Kirilov, Antton Nylund; Toivo Mero, Rudi Vikström (Sonosi Daldum min.65), Djoully Nzoko (Eetu Turkki min. 77).

Seleccionador: Peter Lundberg

Países Bajos sub19: Valentijn van der Velde; Lyfe Oldenstam, M. van der Lans, A. Bouwman, L. Jetten; J. Koller (Demiane Agustien min. 59), Kraaijeveld, C. van den Berg; Eser Gürbüz (Manuel Bahaty min. 72), Shane Kluivert (Tobias van den Elshout min. 59), A. Thomas.

Seleccionador: Adil Ramzi

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GOLES: 0-1, min. 79, 0-2, min. 87 y 0-3, min. 93. Todos ellos de Tobias van den Elshout