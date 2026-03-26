Vicente Ripoll toma posesión como nuevo concejal de La Nucía

El 26 de marzo en la sesión Plenaria Municipal del mes de marzo Vicente Ripoll Gimeno ha tomado posesión como nuevo concejal del PP en La Nucía. El nuevo edil sustituye a Mª Jesús Jumilla que dimitió como concejala por motivos personales el pasado mes de febrero de 2026.

Vicente Ripoll Gimeno, director del IVAJ (Institut Valencià de la Joventut) de la Generalitat Valenciana, ocupaba el puesto número 13 en las elecciones Municipales de 2023 por el Partido Popular. Se trata de la primera experiencia política como concejal de su localidad, para este nuciero de 47 años de edad. Una persona vinculada e implicada en diversas asociaciones culturales, festivas y juveniles del municipio, como el Grup Scout La Nucía y la junta gestora de l’Associació de Penyes. También fue presidente de Scouts Valencians de 2021 a 2023.

El nuevo concejal Vicente Ripoll junto al alcalde Bernabé Cano y resto de la corporación municipal de La Nucía / .

“Es para mí es un gran honor pasar a formar parte de la corporación municipal de mi pueblo, La Nucía. Espero estar a la altura del cargo y trabajaré por mejorar La Nucía y la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Para mí y mi familia es un día muy especial ya que mi padre también fue concejal de comercio durante varias legislaturas” afirmó Vicente Ripoll, nuevo edil de Comercio.

Redistribución de concejalías

Tras la toma de posesión de Vicente Ripoll, quien dirigirá el área de Comercio, la redistribución de concejalías queda de la siguiente forma: Pedro Lloret Cultura, Seu Universitària y Centro Educativo Medioambiental, Jessica Gommans: Urbanizaciones, Residentes Extranjeros, Extensiones Administrativas, Sanidad, Protección Animal, Recursos Humanos, Limpieza Urbana y Ecoparque, Hacienda y Patrimonio, Sergio Villalba: Deportes, Educación, Urbanismo y Centros Sociales, Beatriz Pérez-Hickman: Bienestar Social y Tercera Edad, Cristóbal Llorens: Fiestas, Pepe Cano: Servicios Técnicos, Redes Sociales, Participación Ciudadana, Emergencias, Juventud y Transparencia, Gemma Márquez: Turismo, Igualdad y Políticas Inclusivas e Informática, Serafín López: Empleo, Agricultura, Medio Ambiente, Tráficos y Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Ivorra y Manuel Alcalá.

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“Aportará su experiencia en la función pública”

“Hoy hemos dado la bienvenida a Vicente Ripoll, como nuevo concejal del Ayuntamiento de La Nucía. Una persona con experiencia en la gestión pública ya que es Director del IVAJ de la Generalitat Valenciana y que refuerza el equipo de gobierno de La Nucía. Estoy seguro de que será un gran concejal y que contribuirá a mejorar La Nucía, dentro de su área” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.