Juventud prepara “una Semana de talleres de Cine” en Pascua

Un año más la concejalía de Juventud ha programado talleres gratuitos durante las vacaciones de Semana Santa, que estarán ambientados en el “mundo del cine”. Habrá un total de 4 talleres gratuitos, del 7 al 10 de abril, de 10,30 a 12 horas en el Centre Juvenil. Todos los niños y niñas interesados deben inscribirse en el Centre Juvenil o llamando al 966 89 70 70, las plazas son limitadas.

Pepe Cano, concejal de Juventud, ha presentado la programación de “Semana Santa” del Centre Juvenil, bajo el título “Semana de Cine”. El objetivo es aprovechar las vacaciones escolares y que los jóvenes y niños tienen más tiempo libre para programar más actividades.

Talleres de “Cine”

Un año más en las vacaciones de Semana Santa La Nucía cuentan con talleres de Pascua gratuitos en el Centre Juvenil, a partir de 5 años, y siempre a la misma hora: 10,30 horas. Este año la temática es el séptimo arte por ello se ha titulado “Semana del Cine”, ya que el objetivo es realizar un taller cada jornada para preparar un “Día de cine, el viernes” en el Centre Juvenil.

El primero de los talleres será el martes 7 de abril que consistirá en elaborar y tematizar a través de la pintura un “recipiente de palomitas y vaso”. Continuará el miércoles 8 de abril con el taller “Elaboración de la taquilla del cine”. El jueves 9 de abril ya se pasará a elaborar “las entradas del cine” y una gran mesa, para el viernes 10 de abril ya asistir con “todo preparado” a la proyección de la película.

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Los talleres tendrán una hora y media de duración, de 10,30 a 12 horas. El único requisito para la inscripción es estar empadronado en La Nucía. Las plazas son limitadas por lo que desde la concejalía de Juventud se recomienda “inscribirse lo antes posible”, debido a la gran aceptación que tienen estos talleres del Centre Juvenil.