La Semana Santa en La Nucía comenzó con el Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos

La Semana Santa 2026 de La Nucía comenzó con el vía crucis del “Viernes de Dolores” y la tradicional procesión del “Domingo de Ramos”. Los feligreses más jóvenes protagonizaron el vía crucis del Viernes de Dolores, que recorrió las calles de La Nucía. Un año más la bendición de ramos y palmas se realizó en “la capelleta”, desde donde se inició la multitudinaria procesión hasta la iglesia parroquial, a pesar de la lluvia y granizo intermitente. Esta Semana Santa 2026 continuará con la escenificación de “La Passió”, el próximo jueves 1 de abril a las 23 horas desde la plaça Major.

Los actos de Semana Santa 2026 están organizados por la Parroquia la Purísima Concepción con la colaboración de las concejalías de Cultura y Fiestas de La Nucía, además de varias asociaciones y entidades del municipio.

Viernes de Dolores

La tarde del pasado viernes la ermita de Sant Rafel acogió la santa misa y a continuación se procedió a la celebración del via crucis del “Viernes de Dolores”, que se celebraba por segundo año. Tras la misa, se inició un vía crucis por las calles del municipio cuyo recorrido finalizó en la iglesia parroquial y que incluía 14 estaciones en las que en cada una de ellas se dedicaba un rezo y/o canto. Este via crucis incluye dos imágenes que fueron portadas a hombros por las niñas y niños que se preparan para la comunión y los jóvenes de la “confirmación”, que forman parte de la parroquia nuciera.

Domingo de Ramos

El domingo por la mañana la ermita de Sant Rafel volvió a ser el punto de encuentro para el inicio de la celebración del Domingo de Ramos, que tuvo una climatología adversa con fuerte viento polar, un poco de lluvia y granizo. A pesar de ello fueron centenares de personas con sus palmas y ramas de olivo para participar esta procesión. En la Capelleta el párroco de La Nucía realizó la bendición de las palmas y los ramos, y seguidamente comenzó la procesión acompañada por “xirimita i tabal” y la imagen de “Jesús Triunfante” escenificando su llegada a Jerusalén a lomos de un burra. Además, durante el recorrido se hizo parada en la residencia Savia para bendecir los ramos de sus residentes. Como novedad este año los jóvenes de la confirmación portaron un pequeño paso

Finalizó la procesión del “Domingo de Ramos” con la santa misa en la iglesia la Purísima Concepción.

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Programa Semana Santa

Los actos de la Semana Santa 2026 continúan esta semana con la escenificación teatral de “La Passió” de La Nucía este el Jueves Santo (1 de abril) a las 23 horas. Por otra parte, cabe destacar las tradicionales procesiones de Viernes Santo y Domingo de Pascua. El 3 de abril, Viernes Santo, se realizará la Procesión del Santo Entierro, tras la misa que será a las 19 horas. La procesión del domingo de pascua, 5 de abril, será a las 11 horas. En ella en la plaça Major se realizará uno de los actos tradicionales de la Semana Santa nuciera como es “l’Ambaixà”, (embajada del Domingo de Pascua), que la realizará en 2026 la niña Jimena Soria Such, acompañada de dos ángeles.