El concierto del “Réquiem de Mozart” fue un “lleno absoluto” en l’Auditori

El concierto del “Réquiem de Mozart” por el Orfeón y Banda Sinfónica Municipal de Alicante fue un “lleno absoluto”, agotando todas las entradas en l’Auditori de La Nucía. El público despidió con una larga ovación de pie, reconociendo la gran interpretación y dirección de Pedro Lara. Se creó una atmósfera especial con un riguroso silencio, que permitió a orfeón, banda y solistas lucirse en la interpretación de la “Misa de Réquiem” de Mozart. Se trata del “undécimo” lleno absoluto de l’Auditori La Nucía en 2026.

Este concierto fue programado por la Concejalía de Cultura de La Nucía con la colaboración del Área de Cultura de la Diputación de Alicante y la Concejalía de Cultura de Alicante. Recordar que esta actuación estaba dentro de la programación del 125 aniversario del Orfeón Alicante y supuso el segundo concierto de la agrupación coral en La Nucía.

Réquiem de Mozart

El público “nuciero” disfrutó con la excelente interpretación del “Réquiem de Mozart”, que realizaron el domingo pasado el Orfeón de Alicante y la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, junto a los prestigiosos solistas Teresa Albero (soprano), Merlyn Cruz (Contralto), Christian A. Lyndsey (tenor) y Pedro Lluch (bajo). Más de 100 personas, entre músicos y “voces”, sobre el escenario bajo la batuta de Pedro Lara, director de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante.

En la presentación se pidió “silencio” al público que fue respetado por los 600 espectadores que llenaron la sala, creando un gran ambiente. Como introducción se interpretó el “Ave Verum Corpus I” de Mozart, tras el cual se abordó la “Misa de Réquiem en re menor, K.626” de Wolfgang Amadeus Mozart.

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La larga ovación final fue tan atronadora con el público puesto en pie, que los intérpretes regalaron una “propina” que fue la repetición de una parte del “Réquiem”, concretamente la “Lacrimosa”.