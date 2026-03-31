El IX Garage Rules de La Nucía contará con 25 stands y música en directo

Los próximos 3 y 4 de abril se desarrollará el IX Festival de la cultura Kustom “Garage Rules” en el Pabellón Muixara de La Nucía. Un “meeting” destinado a mostrar todas las facetas artísticas que engloba la denominada Kultom Kulture, con exposición de coches clásicos, motos y bicis Kustom, 25 stands de todo tipo (ropa, discos..), food trucks y música en directo con grupos de rock. Destacando la presencia del prestigioso artista tatuador-ilustrador Elia Ilmacino, así como los “concursos de baile” y de “Kick Start” (arranque a patada de motos). La entrada será libre y gratuita.

La presentación del IX Garage Rules contó con la presencia de Berna Pérez, organizador de Garage Rules y representante de la Asociación de Vehículos Clásicos de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes. Una edición que espera superar las 3.500 personas que pasaron por el festival el año pasado, con “moteros” y amantes de la cultura “Kustom”, venidos de diferentes puntos de España como Badajoz, Murcia, Barcelona, Albacete, Asturias, Sevilla, Málaga…etc. e incluso de Francia e Italia.

Kustom Kulture y música en directo

El objetivo del IX Garage Rules es mostrar todas las facetas artísticas que engloba la denominada Kustom Kulture, que trata de personalizar vehículos, plasmar arte sobre objetos de uso cotidiano, del tatuaje más tradicional, mostrar obras de ilustradores apasionados por esta cultura, ropa retro de los años 50, etc. Todo ello amenizado con actuaciones musicales en directo durante dos intensos días, con DJ´s que recuperan el sonido peculiar de los vinilos. También se habilitará una zona gastronómica para recuperar fuerzas, con cuatro Food Trucks.

Harleys, “concursos de baile y arranque a patada” y skate

A media tarde del sábado, como preámbulo a la entrega de trofeos, a las 18 horas, y con la colaboración de Gipsy Crew, organizadores del Old&Proud, un meeting cada vez más consolidado a nivel europeo, que reúne a propietarios de Harley Davidson, anteriores a 1984. Se celebrará una nueva edición del concurso “Kick Start”, arranque a patada, con trofeos y detalles para los valientes participantes, que consigan arrancar el mayor número posible de veces, durante tan solo un minuto.

El viernes a media tarde, amenizado por nuestros Dj´s, celebraremos un “Concurso de Baile”, para los amantes del Lindy Hop, Swing y Rock&Roll de los 50. También contamos como novedad, la instalación de una rampa en el exterior del pabellón, para que los jóvenes y no tan jóvenes skaters, nos demuestren sus habilidades y trucos con el skate.

Artista italiano invitado

Esta novena edición contará con la presencia de Buster Wise, un increíble ilustrador italiano Elia Ilmancino, un artista tatuador polifacético. Destacando también los artistas Kustom más relevantes a nivel nacional, que son fieles cada año, con sus nuevas creaciones.

Una zona market, con más de 25 stands que ofrecen ropa, artículos decorativos, trabajos artesanales, expo de fotografía, etc. Constructores de motos y bicis muy especiales, que acuden desde Badajoz, Murcia, Alicante, Barcelona, Albacete, Asturias, Sevilla, Málaga, etc.

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Rock and Roll en directo

Uno de los atractivos del IX Garage Rules de La Nucía serán las actuaciones en directo de diferentes grupos de rock and roll. El viernes 3 de abril subirán al escenario “The Fabulous Bloosers” (12,30) y “The Five Cannons” (21,30 horas). Los conciertos continuarán el sábado 4 de abril con “Franz Suz & The Crazzy 88’S” (12 horas), “Slideboy Begas and The Blues Buddies” (14 horas, zona gastronómica) y “The Radions” (21,30 horas).