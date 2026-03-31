La XXI Carrera Pedestre de Sant Vicent tendrá 8 km de “puro trail”

El domingo 12 de abril se celebrará la XXI Carrera Pedestre de Sant Vicent que volverá a tener su salida desde la plaça Major de La Nucía. Esta carrera campo a través de 8 km. tendrá tres categorías: carrera, senderismo (Volta a Peu) y marcha nórdica, y tendrá su meta en la ermita del Captivador, donde se realizarán las “carreras infantiles” a partir de las 11,30 horas. Las inscripciones se pueden realizar en este enlace.

La Carrera Pedestre de Sant Vicent recuperó el pasado año su recorrido original con salida desde la plaça Major y meta en la ermita del Captivador, donde se celebran ese fin de semana “les Festes de Sant Vicent Ferrer del Captivador”, y este año volverá a repetir trazado. Esta carrera está organizada por el Club de Atletismo de La Nucía- CAB y el Club de Senderismo La Nucía con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía, l’Associació de Penyes y Majorals 2026-Penya Els Festers, Equipo Off Rod La Nucía y Coloma La Nucía Bike Club.

La carrera pedestre (carrera campo a través, cross o trail) es de carácter libre. / INFORMACIÓN

Carrera de 8 kilómetros

La carrera pedestre (carrera campo a través, cross o trail) es de carácter libre. El único requisito es ser mayor de 16 años (los menores de edad deben presentar autorización, disponible en la web del evento). El recorrido tendrá una distancia de 8 kilómetros con subidas y bajadas continuas a través de sendas desde la plaça Major (salida a las 9,30 horas) hasta la Ermita de Sant Vicent del Captivador (llegada). La inscripción previa tendrá un coste de 12 € general (hasta 9 de abril a las 23,59 horas) y de 15 € presencial en la salida.

El precio de la inscripción incluye: avituallamiento, consigna, fotografías, cronometraje, seguro, servicio sanitario y también incluye servicio de autobús de vuelta desde la meta al punto de salida, en plaça Major. La preinscripción se podrá realizar sólo vía internet en la web.

Trofeos y premios

La carrera pedestre dará trofeo a los 3 primeros clasificados de la prueba absoluta (masculino y femenino). También habrá trofeos para los tres primeros clasificados locales (masculino y femenino) y por categoría (masculino y femenino). Cada corredor participante recibirá una medalla conmemorativa y una bolsa de participante.

En las carreras infantiles habrá también medalla y trofeos por categoría (masculino y femenino).

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Volta a Peu y Marcha Nórdica

La Volta a Peu y Marcha Nórdica de Sant Vicent se realizarán por el mismo recorrido que la Carrera Pedestre con salida desde la plaça Major y llegada en la ermita de Sant Vicent pero andando de forma neutralizada y sin competición, para que todo el mundo que lo desee pueda realizarla, sin ser necesario una gran condición física. La Volta a Peu la podrán realizar tanto senderistas como “nordic walking”. El precio de la inscripción es el mismo 12 € general (hasta 9 de abril a las 23,59 horas) y de 15 euros el día de la prueba. La preinscripción se podrá realizar sólo vía internet en la web.