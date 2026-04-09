La Piscina Climatizada de La Nucía abrirá sus puertas en septiembre

Las obras de reparación y mantenimiento de la Piscina Climatizada siguen avanzando. Actualmente se está ejecutando la nueva cubierta de la instalación, renovando toda la instalación hidráulica, deshumificadora y sistemas de climatización. La previsión es que la instalación deportiva pueda abrir sus puertas paulatinamente y que en septiembre esté al 100%, cuando finalicen totalmente las obras de mejora. Esta actuación supone una inversión de más de un millón de euros por Emtesport, nueva empresa que gestiona la Piscina Climatizada de La Nucía.

La visita a las obras de la Piscina Climatizada ha contado con la presencia de Matzalen Laskibar, CEO Emtesport, Manuel Cortés, Arquitecto Municipal, Sergio Villalba, concejal de Deportes, Fran García, Ingeniero municipal y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

“Renovación tras 20 años de uso”

“La Piscina Climatizada abrió sus puertas en 2006 y ahora 20 años después la nueva empresa de gestión está realizando una gran inversión que supera el millón de euros. Se trata de reparar y poner al día todo lo que no se ve: maquinaria, sistemas de climatización, deshumificadora… Una renovación muy importante tras 20 años de uso. Además hemos tenido el hándicap que cuando empezaron las obras los temporales de viento arrancaron parte de la cubierta que estaba muy deteriorada. Una transformación general y estructural que redundará en un mejor servicio a sus usuarios y usuarias, cuando abra sus puertas el próximo mes de septiembre” afirmó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

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“Una inversión de más de un millón de euros”

Matzalen Laskibar, CEO Emtesport, destacó la gran importancia de las obras de reparación y mejora de la Piscina Climatizada de La Nucía. “Estamos hablando de una inversión de más de 1 millón de euros, de todo aquello que no se ve: maquinaria, climatización, deshumificadora… Las tripas de la instalación que desgraciadamente están peor de lo que creíamos y encima el viento que nos ha retrasado mucho las obras de la cubierta. Los usuarios no lo van a ver, pero si lo van a sentir con un mejor servicio, ya que estamos renovando y rehabilitando toda la maquinaria. En septiembre estará todo finalizado y abriremos la Piscina Climatizada, realizaremos unas jornadas de puertas abiertas para que la gente vea como ha quedado la instalación y conozca las actividades que ofertaremos. Así podrá disfrutar de nuevo de esta Piscina Climatizada. También recordar que estamos realizando obras de mejora en la Piscina de Verano para que esté a punto para junio cuando abra sus puertas” finalizó Laskibar.