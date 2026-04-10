Euronews graba un reportaje sobre “La Nucía, Ciudad del Deporte”
La pentacampeona mundial Eva Naranjo protagoniza la visita
Ayer un equipo del canal europeo de televisión “Euronews” visitó La Nucía para grabar un pequeño reportaje sobre “deporte” y “patrimonio histórico”. La ex deportista Eva Naranjo, cinco veces campeona del Mundo de Artes Marciales, protagoniza la visita y acompaña a la periodista Cristina Giner, por las instalaciones deportistas de La Nucía y por su “cuidado” casco antiguo.
Euronews eligió La Nucía para su reportaje sobre el “Deporte en la Comunitat Valenciana” que emitirá próximamente. Una acción promocional más para consolidar la marca de “La Nucía, Ciudad del Deporte” y las visitas turísticas al casco antiguo del municipio, en este caso a nivel de toda Europa, ya que el reportaje se emitirá en varios idiomas a través del canal Euronews.
Eva Naranjo y la periodista Cristina Giner visitaron el novedoso Combat Center La Nucía (Centro de Alto Rendimiento y Perfeccionamiento de Artes Marciales) y la pista de atletismo del Estadi Olímpic. Para después caminar por la plaça Major y las calles del “cuidado” casco antiguo La Nucía, terminando la visita en el antiguo “Lavadero”, donde el agua sigue corriendo a través de la piedra y acequias.
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