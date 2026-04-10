La carpa festera de les Festes de Sant Vicent contará con “Punto Violeta”

Un año más la carpa festera del “les Festes de Sant Vicent del Captivador” de La Nucía contará con “punto violeta” al servicio de festeras y festeros, para fomentar el “respeto e igualdad” y que sean unas fiestas libres de agresiones sexistas, donde “no es no”. Este punto violeta estará las noches de viernes, sábado y domingo y contará con pulseras individuales para la detección de sustancias de sumisión química.

El “punto violeta” está coordinado por las concejalías de Igualdad y Políticas Inclusivas y Fiestas y se ubicará a la entrada de la “carpa festera de Sant Vicent del Captivador”, ubicada en la frente a la ermita. En la presentación de este punto violeta han participado Gemma Márquez, concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Cristóbal Llorens, concejal de Fiestas, Diego Llorca, presidente Associació de Penyes, Andreu Juan, president del Majorals 2026 y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Punto Violeta

El punto violeta es un espacio de información, concienciación y atención para favorecer unas fiestas más respetuosas, igualitarias y libres de agresiones sexistas. El espacio, en coordinación con el dispositivo de la Policía Local, contará con pulseras individuales para la detección de sustancias de sumisión química que han sido adquiridos gracias a la trasferencia de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género desde el Ministerio de Igualdad.

La concejalía de Igualdad en colaboración con la Asociación por la Igualdad y Contra la Violencia de Género, Familiar, Acoso escolar y Laboral (ACOVIFA) instalará el “Punto Violeta” en la carpa festera las noches del viernes, sábado y domingo de 00 a 3 horas de la madrugada.

La finalidad de los puntos violeta es favorecer que las mujeres puedan disfrutar de las fiestas en igualdad, sensibilizando sobre la necesidad de crear espacios seguros, libres de acoso o violencia. Este espacio ofrece además información muy útil y diversa a la ciudadanía en materia de violencia contra las mujeres.

Festes de Sant Vicent del Captivador

Esta noche arrancarán les Festes de Sant Vicent del Captivador 2026 que finalizarán el lunes 13 de abril, día de Sant Vicent Ferrer. Para ello se ha habilitado la carpa festera en la que els “Majorals”, contarán con servicio de barra y comida 24 horas durante los cuatro días, para recaudar dinero para las “Festes d’Agost” 2026.

En la parte musical habrá diferentes actuaciones en la “carpa festera”, a partir de las 20 horas se abrirá el servicio de barra y el viernes 10 abril habrá la actuación del grupo El Malecón y Dj Davidom. El sábado 11 de abril habrá tardeo amenizado por la Bandeta Bèrnia y por la noche actuará Pervesió y Dj Myke. El domingo 12 de abril habrá tardeo con David Kratos y por la noche el grupo nuciero “The Boliquets”. Cerrarán la noche los Dj’s Residentes.

En el ámbito deportivo El sábado 11 de abril por la tarde (15,30 horas) se realizarán varios “Jocs de Raspall” por parte de los niños y niñas de l’Escola de Pilota Valenciana de La Nucia. A las 17 horas habrá partida de exhibición de “llargues” entre los equipos del Club de Pilota Valenciana de La Nucía, amenizada por el grup de Dolçainers d’Altea.

El domingo 12 de abril se celebrará la XXI Carrera Pedestre de La Nucía (con Volta a Peu y Marcha Nórdica). La salida será desde la Plaça Major a las 9,30 horas y la meta estará en la ermita de Sant Vicent, donde se realizarán las carreras infantiles a partir de las 11,30 horas.

El domingo 12 de abril por la tarde (18,30 horas) en la plaça de l’Ermita tendrán lugar las actuaciones del Grup de Danses d’Altea “Bellaguarda Tradicions” y el grupo de danza de “l’Escola de Danses Tradicionals de La Nucia” con la colaboración del “Grups de Danses l’Almadrava”. A las 19,30 horas “Albaes” con diversos intérpretes y el “grup dolçainers el Bessó”.

Los días 11 y 12 de abril el Centro Educativo Medioambiental (CEM Captivador) estará abierto al público de 10,30 a 14 horas, donde se podrá realizar visitas guiadas, actividades y talleres.

Dia de Sant Vicent

El lunes 13 de abril, día de Sant Vicent, a las 10 horas se realizará la mesa redonda “Sant Vicent Ferrer: influencia social, política, religiosa i cultural del Sant Apòstol valencià” en el CEM Captivador. Una sesión que reunirá ponentes: Dr. José Soler, Dr. Antoni Ferrando, Dr. Vicent Josep Escartí, Dr. Aniello Fratta, Dr. Joan Borja y Mn. Miguel Ángel marcos, rector de La Nucía. A las 11,45 horas comenzará la romería de la imagen del santo que saldrá desde el CEM del Captivador.

Noticias relacionadas

A continuación, se celebrará la misa en honor al santo en la plaza de la Ermita de Sant Vicent, que reunirá a las autoridades locales de Altea, l’Alfàs del Pi y La Nucía. En la misa participará la Coral “l’Alfàs Canta”. Tras la misa actuará el grupo de Danses de Pedreguer.