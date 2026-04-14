La Nucía, Altea y l’Alfàs unidos por les Festes de San Vicent del Captivador

Les Festes de Sant Vicent Ferrer del Captivador han unido los municipios de Altea, l’Alfàs del Pi y La Nucía, durante un intenso fin de semana. Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante, y Marián Cano, consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, participaron en la misa y romería de “Sant Vicent Ferrer” en la ermita del Captivador de La Nucía. Acto en el que también estuvieron presentes Diego Zaragozí, alcalde de Altea, Vicente Arques, alcalde de l’Alfàs, Bernabé Cano, alcade de La Nucía, así como varios concejales de los tres municipios y capitán y teniente del Puesto de Altea de la Guardia Civil.

La ermita de Sant Vicent del Captivador está ubicada en un cruce caminos entre Altea, l’Alfàs del Pi y Altea, lo que hace que su festividad sea tradicional en las tres poblaciones. Las fiestas de Sant Vicent del Captivador de La Nucía varían cada año en el calendario ya que se celebran el fin de semana posterior al lunes de Pascua, en 2026 ha sido del 10 al 13 de abril. Festividad que finaliza hoy lunes 13 de abril con la celebración del día grande: “Dia de Sant Vicent”.

Romería y danzas

A medio día ha tenido lugar la romería de Sant Vicent desde el CEM (Centro Educativo Medioambiental) hasta la ermita del Captivador, en la que han participado la reina de las fiestas de La Nucía Mari Aznar Arbona y sus damas, junto a la consellera de Turismo, el presidente de la Diputación, alcaldes y concejales de las tres poblaciones (Altea, l’Alfàs del Pi y La Nucía), majorals y miembros de l’Associació II Centenari Ermita Sant Vicent, acompañados por música de dolçaina y tabalet y olor y ruido de tracas.

A continuación, se realizó la misa en honor al santo en la Ermita de Captivador oficiada por Miguel Ángel Marcos, párroco de La Nucía, Juan Vicente Ferrando, párroco de Alfas, Francisco Morató, párroco de Altea, Juan Carlos Ferri párroco de Altea la Vella y Vicente Martínez, arcipreste, con la participación de la “Coral l’Alfas Canta”. En esta misa al aire libre bajo la olivera de la ermita se cantaron els “Gojos a Sant Vicent” para finalizar la eucaristía. Tras la misa, el “revolteo” manual de la campana de la ermita dio ambiente hasta que comenzó la actuación del grup de Danses de Pedreguer.

Mesa redonda

El día de Sant Vicent arrancó por la mañana con una gran despertá por las calles de La Nucía, posteriormente, ya en el CEM del Captivador se realizó la mesa redonda “Sant Vicent Ferrer: influencia social, política, religiosa i cultural del Sant Apòstol valencià”, una sesión que reunió a los ponentes: Dr. José Soler, Dr. Antoni Ferrando, Dr. Vicent Josep Escartí, Dr. Aniello Fratta, Dr. Joan Borja y Mn. Miguel Ángel Marcos, párroco de La Nucía.

A continuación, se realizó el acto de Imposición de la Insignia de Oro de l’Associació II Centenari de l’Ermita de Sant Vicent” que este año ha recaído en Rafael Frías, ex secretario municipal de l’Alfàs y estrecho colaborador en materia de investigación con esta asociación.

Tres pueblos: una fiesta

Autoridades, concejales y vecinos de las tres poblaciones de la Marina Baixa se han “hermanado” un año más bajo la olivera y la ermita del Captivador para celebrar la “Festividad de Sant Vicent Ferrer”. Este pasado fin de semana, del 10 al 13 de abril, se han celebrado las “Festes de Sant Vicent”. Festividad que ha finalizado hoy lunes 13 de abril con la celebración del día grande: “Dia de Sant Vicent”. Estas intensas fiestas de cuatro días han contado con diversos actos: danzas, actividades infantiles, carrera pedestre, carreras infantiles, conciertos, albaes, mesa redonda, talleres medioambientales, romería, pilota valenciana y misa.

Majorals

Durante los cuatro días de fiesta els Majorals d’Agost 2026 Penya Els Festers han dado servicio de barra y comida durante las 24 horas en la carpa festera, para recaudar dinero para las fiestas de agosto 2026. En la parte musical para estas Festes de Sant Vicent els Majorals 2026 ha contado con la actuación de varios grupos de música por las tardes y noches.

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La programación de actos de las “Festes de Sant Vicent Ferrer 2026” ha sido organizada por: concejalías de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de l’Alfás del Pi, Altea y La Nucía, Associació II Centenari de l’Ermita de Sant Vicent, Parroquia de La Nucía y Majorals 2026 - Penya Els Festers.