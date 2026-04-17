Lab_Nucia organiza un taller gratuito de “Salud Financiera”
Será el próximo jueves y está organizado por AME
Lab_Nucia y la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Profesionales de la Comunidad Valenciana (AME) han organizado un taller de Salud Financiera el próximo jueves 23 de abril a las 11 horas. Además, el encuentro incluirá un espacio de desayuno y networking entre participantes. La inscripción es gratuita y se debe realizar a través del siguiente link https://lab.lanucia.es/eventos/16118-Taller-Salud-Financiera-Abril-2026
Este “Taller de Salud Financiera” ofrecerá herramientas prácticas para entender mejor el dinero, optimizar recursos y afrontar decisiones económicas con mayor seguridad y criterio. Una sesión que será impartida por Mercedes Quintanar, consultora financiera y abogada. Esta jornada gratuita tendrá lugar el jueves 23 de abril a las 11 horas en Lab_Nucia y es necesario inscribirse previamente. El taller incluirá desayuno y espacio de networking entre los asistentes.
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