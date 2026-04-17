La Nucía acoge el torneo de futbol adaptado “Javier Torres”

“La Nucía Ciudad del Deporte” acoge el 18 de abril el I Torneo de Fútbol Adaptado “Javi Torres”. Durante la mañana el Hércules Paraolímpico, Elche C.F y Titanes Sin Barreras C.F. disputarán este triangular en el campo futbol 11 de césped artificial.

Este Torneo de Futbol Adaptado “Javier Torres” está organizado por Grupo Brotons, Titanes Sin Barreras y Turismo Deportivo y Eventos La Nucía, con la colaboración de la Federación de Deportes para personas con discapacidad intelectual de la Comunitat Valenciana, Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana, C.F. La Nucía, Coca Cola, Tote Eventos y Eter Café Bar.

La presentación de este evento ha contado con la presencia de Juan Collado, Presidente FEDICV, Ben Atkinson, presidente Club Titanes Sin Barreras, Pepe Brotons, organizador del evento, Toni Justicia, representante Club Futbol La Nucía y Gemma Márquez, concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas. También han estado presentes los jugadores Javier Torres y Lorenzo López, Arsenio Pecino, 2º entrenador y Lorenzo López, delegado de Titanes Sin Barreras.

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Torneo Triangular

El campo de futbol 11 de la Ciutat Esportiva Camilo Cano acogerá este sábado el I Torneo de Fútbol Adaptado “Javi Torres” en el que participarán tres clubes: Hércules Paraolímpico, Elche C.F y Titanes Sin Barreras C.F. En este torneo de futbol se jugará en las modalidades de “habilidades” y “adaptado” y se disputarán partidos entre los tres clubes participantes. Además, como partido final lo disputarán el Titanes Sin Barreras frente a un combinado de Hércules y Elche. Una oportunidad única para presenciar como el deporte es sinónimo de integración y fomento de valores.