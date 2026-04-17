La Nucía destina 52.338 € al curso de Domótica para desempleados

En la Escuela de Oficios de La Nucía se está desarrollando el curso de formación para desempleados de “Montaje y Mantenimiento de Sistemas Domóticos e Inmóticos”, con 15 alumnos. Esta acción formativa de 2026 supone una inversión de 52.338 euros, financiado por el LABORA de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de La Nucía. El objetivo final de este curso de cinco meses con certificado de profesionalidad Nivel 2 es formar a las personas desempleadas para que puedan encontrar un “trabajo”, al finalizar el curso.

Serafín López, concejal de Empleo y Antonio Piñera, director de la Agencia de Desarrollo Local, visitaron este curso de la Escuela de Oficios junto al profesor Antonio Huertas. El Curso de Formación para desempleados de “Montaje y Mantenimiento de Sistemas Domóticos e Inmóticos”, es un proyecto promovido por el Ayuntamiento de La Nucía, a través de la Escuela de Oficios, con la participación de LABORA y la Generalitat Valenciana.

5 meses: Formación teórico-práctica

El curso de Domótica tiene una duración de 520 horas lectivas, de enero a junio de 2026, de lunes a viernes en horario de tarde. En él, 15 alumnos desempleados están recibiendo tanto las clases prácticas como teóricas en las aulas y talleres de electricidad y domótica de la Escuela de Oficios de La Nucía.

El objetivo principal de dicha acción formativa es formar a los 15 alumnos desempleados para que sean capaces de montar y mantener sistemas domóticos e inmóticos, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa, y la normativa de aplicación vigente.

Certificado de Profesionalidad nivel 2

Para este curso la “Escuela de Oficios de La Nucía” cuenta con las homologaciones necesarias para que los alumnos puedan obtener el Certificado de Profesionalidad de Nivel 2, formándose en el manejo de las nuevas tecnologías emergentes en el área de la domótica. Titulación que obtendrá el alumno que supere con éxito todos los módulos de la especialidad y que será imprescindible para poder trabajar en el sector.

120 horas de prácticas en empresas

Además, los alumnos realizarán 120 horas de prácticas profesionales en diferentes empresas del sector, en La Nucía y Comarca. Con ello se pretende crear una relación directa entre alumno y empresa, incrementando las posibilidades de encontrar trabajo.

4 cursos: 60 alumnos

Para este año 2026 la Escuela de Oficios La Nucía cuenta con un total de 4 cursos para desempleados en las especialidades de: Electromecánica de vehículos nivel 1, Electromecánica de nivel 2, Calefacción y Domótica. Estos 4 cursos están formando a un total de 60 alumnos desempleados, 15 alumnos en cada especialidad, y cuentan con 4 expertos docentes para su impartición, y una subvención total de 199.794 € financiados por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de La Nucía.

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El Ayuntamiento de La Nucía destinará en 2026 2,1 millones de euros en la formación de la lucha contra el desempleo, a través de diferentes programas formativos: Taller de Empleo Pinar de Garaita XVII, los cuatro Cursos Escuela de Oficios Taller de Empleo, Acción Inserta Nou Espai I 2ª FASE, Escuela Taller Bello Horizonte II; en los que se formarán 120 personas.