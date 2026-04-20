El Combat Sports Center La Nucía acoge el Training Camp de Taekwondo

Los mejores taekwondistas permanecerán en La Nucía, tras el Open Internacional de España G1-E1 realizando el Training Camp de entrenamiento. Desde el próximo lunes 20 al viernes 24 de abril el Combat Sports Center se convertirá en el lugar de entrenamientos para los mejores taekwondistas de diferentes delegaciones como España, Francia, Italia, Alemania, Arabia Saudí, Jordania o Marruecos.

Este Training Camp está organizado por la Real Federación Española de Taekwondo con la colaboración de la concejalía de Deportes de La Nucía. La presentación de este evento ha contado con la presencia de Jesús Castellanos, presidente RFET y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Training Camp

Tras este importante Open Internacional de España G1-E1, las potencias mundiales del taekwondo aprovecharán su estancia en La Nucía para realizar el training camp en el Combat Sports Center La Nucía donde realizarán concentraciones, test y entrenamientos. De este modo, del 20 al 24 de abril La Nucía se convertirá en el centro neurálgico de este deporte las principales figuras y potencias mundiales del taekwondo. Los mejores taekwondistas olímpicos y campeones de diferentes delegaciones como Francia, Italia, Alemania, Arabia Saudí, Jordania o Marruecos. Destacar la presencia del equipo español con todas sus figuras más destacadas.

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