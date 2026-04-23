Comienza la campaña de desinsectación de cucarachas en La Nucía

Esta semana han dado comienzo las tareas de desinsectación para prevenir la proliferación de cucarachas y otros insectos en todo el término municipal de La Nucía hasta finales de mes de mayo. Se trata de una actuación preventiva e intensiva que se realiza en el alcantarillado público. Además, se están atendiendo solicitudes registradas por vecin@s a través de la app de incidencias de La Nucía.

La concejalía de Medio Ambiente realizando esta actuación de desinsectación actuando en el alcantarillado municipal anualmente a través de la empresa Elis Pest Control.

Desinsectación preventiva

Los trabajos de esta campaña integral y de choque consisten en realizar una revisión de todo el ámbito de actuación para prevenir la proliferación de cucarachas y otros insectos en todo el término municipal de La Nucía. Esta campaña permite descubrir donde se concentran los niveles plaga en el municipio, definiendo así los focos donde dirigir las posteriores campañas intensivas y de control.

En esta fase intensiva de tratamientos, se realizarán labores conjuntas de desratización y desinsectación. La campaña ha empezado esta semana y se prolongará hasta finales de mayo, actuando en todas las urbanizaciones de La Nucía, polígono industrial, ciudad deportiva y el casco antiguo.

Incidencias a través de la app

Los vecinos y vecinas de La Nucía pueden utilizar el servicio de la app La Nucía donde se pueden registrar las incidencias relacionadas con este y cualquier otro tema que detecte la ciudadanía. En el caso de desinsectaciones también se pone a disposición el teléfono 661372931.

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Para obtener la aplicación gratuita para teléfonos móviles “App La Nucía” hay que entrar en la web municipal http://www.lanucia.es/Ayuntamiento/App y en las tiendas virtuales “Google Play” (teléfonos Android) o “App Store” (teléfonos iPhone), buscar la “App La Nucía” y descargarla. Es una aplicación totalmente gratuita.