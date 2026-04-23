La Nucía conmemora el “Día del Libro” con una sesión especial de l’Hora del Conte

Esta tarde a las 17,30 horas en la Biblioteca Caravana de La Nucía se celebrará una jornada especial del ciclo “L’hora del Conte” con motivo del “23 de abril, Día del Libro”. Esta actividad consistirá en la lectura de cuentos que elegirán los más pequeños y serán leídos por “niños mayores”. La finalidad es que se cree un espacio intergeneracional en pequeños grupos con interacción de tod@s los participantes. Es una actividad totalmente gratuita para fomentar la “animación lectora” entre los niños y niñas de La Nucía.

La concejalía de Cultura ha programado para esta tarde una nueva sesión del ciclo literario infantil “L’hora del Conte”, que será la cuarta de 2026, dentro de la Campaña de Animación Lectora 2025-2026. Una actividad municipal totalmente gratuita enfocada a niños y niñas de todas las edades.

El objetivo de esta actividad es fomentar la “animación lectora” entre los más pequeños y “dejar volar la imaginación”, a la vez que descubrir la Biblioteca como un “espacio de encuentro”. Una actividad ideal para realizar en familia.

Lectura entre niñ@s

Esta cuarta sesión de “L’hora del Conte” se realizará esta tarde a las 17,30 horas en la Agencia de Lectura de Caravana de La Nucía y será especial, ya que harán de “cuentacuentos” los niños y niñas más mayores, que leerán las obras que las y los más pequeños elijan en la propia sala de lectura. La actividad es libre y gratuita y se pretende fomentar la lectura y la interacción en pequeños grupos por parte de los participantes además de conocer las instalaciones de la Agencia de Lectura de Caravana.

Fomentar la lectura

El objetivo de esta actividad es animar a la lectura entre los más pequeños, fomentando la visita a la Biblioteca de forma periódica para participar en “L’Hora del conte”, donde los niños y niñas asistirán a la lectura de un cuento y posteriormente realizarán una manualidad relacionada con el cuento. Se trata de crear el hábito de visitar la biblioteca, leer, realizar un préstamo de un libro, conocer los servicios que se prestan e incentivar la creación de nuevos lectores y lectoras, entre el público infantil y sus familias.

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“L’hora del Conte” está organizada por las Bibliotecas de La Nucía y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Nucía, por tercer año consecutivo.