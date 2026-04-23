El Training Camp Taekwondo reúne a 80 deportistas de 9 países en La Nucía

El Combat Sports Center la Nucía alberga esta semana el “Training Camp de Taekwondo” con 80 deportista de primer nivel de 9 países: España, Francia, Italia, Alemania, Arabia Saudí, Georgia, Rep. Checa, Jordania y Marruecos. Tras competir en el Open Internacional de España han alargado su estancia en La Nucía, para esta concentración de alto rendimiento para preparar el Europeo de Múnich, del próximo mes de mayo.

Ayer visitaron el Combat Sports Center La Nucía, Jesús Castellanos, presidente RFET, Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes. El Training Camp, organizado por la Real Federación Española de Taekwondo (RFET), con la colaboración del Ayuntamiento de La Nucía, cuenta con un equipo técnico internacional de primer nivel, integrado, entre otros, por José Jesús Márquez, Marco Carreira, Juan Antonio Ramos y Miguel Ángel Herranz, además de especialistas como Brigitte Yagüe o Juan Luis Acosta.

Este grupo multidisciplinar, junto a los técnicos de los equipos olímpicos de los países participantes, combina, según la organización, “una experiencia olímpica, conocimiento táctico y metodología de alto rendimiento”. Las instalaciones del Combat Sports Center, inauguradas el pasado año, cuentan con amplias zonas (3.500 m2) de entrenamiento y equipamiento especializado y permiten a los deportistas trabajar en un entorno idóneo para la preparación de alto nivel

Medallistas olímpicos y mundiales

Tras la competición internacional, las potencias mundiales del taekwondo han alargado su estancia en La Nucía para participar en el “Training Camp de la RFET” en el Combat Sports Center. En esta concentración de alto rendimiento participan 80 deportistas de 9 países: España, Francia, Italia, Alemania, Arabia Saudí, Georgia, Rep. Checa, Jordania y Marruecos.

Se desarrolla durante toda la semana, del 20 al 24 de abril, reuniendo a medallistas olímpicos, mundiales y europeos, en el Combat Sports Center La Nucía. Un centro que cuenta con 3.500 metros cuadrados con 5 grandes áreas de entrenamiento polivalentes y panelables. Durante cinco jornadas, los participantes desarrollan sesiones diarias de entrenamiento en horario de mañana y tarde, con un programa centrado en combates de alto nivel, trabajo táctico y ajustes técnicos específicos tras la exigencia de la competición oficial.

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