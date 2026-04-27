El “Asesinato en el Orient Express” deleitó al público nuciero

El público nuciero dedicó más de 5 minutos de ovación final, puesto en pie, a los 11 actores y actrices de la obra teatral “Asesinato en el Orient Express”, Juanjo Artero lideraba este gran elenco de intérpretes que trasladó l’Auditori al Estambul de 1934, a bordo del legendario tren de lujo. Un gran montaje teatral con un “magna” escenografía, donde el tren se convierte en un personaje más, para dar vida a este “clásico del suspense y el misterio”, basado en la legendaria novela de Agatha Christie.

El Mejor Teatro Nacional volvió a l’Auditori de La Nucía el pasado sábado, con esta excelente producción de “Asesinato en el Oriente Express”, que llegaba tras triunfar en Madrid, Barcelona y los principales teatros nacionales. Es la primera vez que en España esta obra de Agatha Christie sube a los escenarios teatrales, por su gran complejidad técnica y escenográfica, para representar el tren.

Este montaje teatral basado en la novela de Agatha Christie, adaptada por Ken Ludwig, con ligeros toques de comedia sin perder el suspense de la gran novelista y traducida al castellano por Alicia Serrat; bajo la dirección de José Sáiz.

Obra coral con 11 actores

“Asesinato en el Orient Express” es una obra coral con 11 actores y actrices: Juanjo Artero “Hércules Poirot”, Daniel González “Monsieur Bouc”, Helena Font “Mary Debenham”, Miguel Artero “Hector McQueen”, Juanan Lucena “S. Ratchett / C. Arbuthnot”, Paco Pellicer “Michel”, Mónica Zamora “Princesa Dragomiroff”, Carmen Higueras “Greta Ohlsson”, Candela Granell “Condesa Andrenyi”, Estela Muñoz “Helen Hubbard” y Fidel David “Mozo de equipaje”.

Engranaje teatral perfecto con escenografía “magistral”

11 intérpretes perfectamente caracterizados y vestidos, junto con una extraordinaria y cuidada puesta en escena trasladó al espectador nuciero a los años “30”. Los efectos sonoros y de luces hacen sentir al público que viaja en el legendario tren de lujo, partiendo desde el “oriental” Estambul. Nota incluso el frío al pasar por Sarajevo, por una intensa nevada. El engranaje teatral funciona a la perfección, sin parones, aprovechando escenas esquinadas para cambiar la escenografía, mientras silba la locomotora atravesando paisajes nevados. El misterio y suspense mantiene al público en tensión hasta el final de la obra, con un magistral inspector “Hércules Poirot” (Juanjo Artero), que demostró en La Nucía sus “tablas”, lidiando con alguna melodía de móvil díscola que convirtió en una caja de música...ante los aplausos del “respetable”.

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Desde el primer minuto los más de 450 espectadores que casi llenaban el auditorio se adentraron en la atmósfera del “Orient Express”, incluso se balancearon como los personajes sobre el escenario y sintieron cuando arrancaba y paraba el tren. Durante los 90 minutos de la obra teatral se recorren los diferentes habitáculos y zonas del tren, con el lujoso salón, las estrechas habitaciones… Mientras el inspector Poirot busca al “asesino”, entre pruebas, interrogatorios y evidencias… Es una obra teatral “in crescendo” con un apoteósico final, perfectamente resuelto para esclarecer el “asesinato”, sobre el escenario. Tras finalizar el público se levantó al unísono para dedicar una gran ovación, puesto en pie, para reconocer y aplaudir el gran trabajo realizado por estos fantásticos actores y actrices, que hicieron creer de nuevo que “la magia del teatro” puede con todo incluso con un tren, atravesando Europa en 1930.