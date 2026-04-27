El Club de Lectura de Igualdad continúa con la novela “La Chica del Lago”
Espacio de encuentro con reuniones mensuales y convivencia
El Club de Lectura Feminista en el Casal de Les Dones- Espai Igualtat continua su actividad con la novela “La Chica del Lago” segunda novela seleccionada en 2026. Este club literario es un espacio de encuentro abierto y dinámico, que se reúne una vez al mes para charlar entorno a la obra elegida y compartir impresiones. El próximo encuentro será el 27 de mayo por la tarde en el Casal de Les Dones.
Se trata de una iniciativa gratuita y abierta organizada por la concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de La Nucía. La información e inscripciones están abiertas están disponibles en el Casal de les Dones- Espai Igualtat, ubicado en calle Sant Antoni, 70.
Club de Lectura
La pasada semana se volvió a reunir el “Club de Lectura Feminista. Espai Violeta” para continuar con la segunda lectura en este año 2026. La novela seleccionada es “La Chica del Lago” del autor Mikel Santiago. En el mes de mayo la sesión será el miércoles día 27.
Las aficionadas a la lectura pueden encontrar en este espacio un lugar de puesta en común, aprendizaje colectivo y coloquio literario. Es un club de lectura abierto y dinámico que en la actualidad cuenta con 20 mujeres y que busca la lectura de escritoras o escritores que han sido y son referentes en los ámbitos de la narrativa y el movimiento de mujeres.
Casal de Les Dones
Desde la concejalía de Igualdad se quiere recordar otros servicios que se prestan en el “Casal de les Dones- Espai Igualtat” como son:
1. Información, atención y asesoramiento a la Mujer
2. Sensibilización, información y formación en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación
3. Sensibilización, prevención, detección y derivación en materia de violencia de género
4. Información y asesoramiento a empresas sobre planes de igualdad
5. Sensibilización, información y derivación para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQA+.
Para cualquier tipo de información, asesoramiento o inscripciones de actividades se debe hacer a través del correo electrónico igualdad@lanucia.es, el teléfono 687635371 o de forma presencial en el Casal de les Dones- Espai Igualtat, ubicado en calle Sant Antoni, 70.
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