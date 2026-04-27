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Gran éxito del “Taller de Remedios Caseros” de 3ª Edad

Recetas caseras para la vida cotidiana

La ponente Irene Llorca fue presentada por Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Tercera Edad

La ponente Irene Llorca fue presentada por Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Tercera Edad / INFORMACIÓN

Más de 50 personas asistieron al “Taller de Remedios Caseros” en el Centro de la 3ª Edad La Casilla, la pasada semana. En él se habló sobre remedios y recetas caseras para la vida cotidiana y mejorar la calidad de vida. Fue impartido por la nutricionista Irene Llorca dentro de la programación de la concejalía de Tercera Edad para este mes de abril.

Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Tercera Edad, estuvo en la apertura del “Taller de Remedios Caseros”, para presentar a la nutricionista Irene Llorca. Este taller tuvo una gran aceptación e implicación por el público asistente, que realizó diferentes preguntas a la ponente.

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