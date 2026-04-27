Gran éxito del “Taller de Remedios Caseros” de 3ª Edad

Más de 50 personas asistieron al “Taller de Remedios Caseros” en el Centro de la 3ª Edad La Casilla, la pasada semana. En él se habló sobre remedios y recetas caseras para la vida cotidiana y mejorar la calidad de vida. Fue impartido por la nutricionista Irene Llorca dentro de la programación de la concejalía de Tercera Edad para este mes de abril.

Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Tercera Edad, estuvo en la apertura del “Taller de Remedios Caseros”, para presentar a la nutricionista Irene Llorca. Este taller tuvo una gran aceptación e implicación por el público asistente, que realizó diferentes preguntas a la ponente.