Hoy se abre el plazo de solicitudes para l’Escola Infantil El Bressol 26-27
Habrá 12 clases de 0 a 3 años en el próximo curso escolar
El Ayuntamiento de La Nucía informa a la ciudadanía que hoy lunes 27 de abril se abre el plazo para solicitar plaza para l’Escola Infantil Municipal El Bressol para el próximo curso escolar 2026-2027. Habrá un total de 179 plazas escolares, con una clase más de 1-2 años y otra de 0-1 año. El plazo para solicitar plaza finaliza el 15 de mayo.
El próximo curso escolar 2026-2027 l’Escola Infantil Municipal El Bressol contará con un total de 12 clases de 0 a 3 años. El Ayuntamiento de La Nucía informa que podrá solicitar plaza todas las familias empadronadas en La Nucía, desde hoy 27 de abril hasta el 15 de mayo, a través de la sede electrónica de La Nucía: https://lanucia.sedelectronica.es/info.1
“Informar a las familias nucieras”
“Queremos informar a las familias nucieras con niños y niñas de 0 a 3 años que hoy lunes 27 de abril se abre el plazo de solicitudes de l’Escola Infantil Municipal El Bressol y que finalizará el 15 de mayo. Informar que habrá una clase más de 1-2 años y otra de 0-1 año para adaptarnos a la demanda de plazas de las familias nucieras. Recordar a las familias que el plazo de solicitudes se abre el 27 de abril, que toda la información la tendrán en la web municipal www.lanucia.es y que las solicitudes se pueden tramitar a través de la sede electrónica y de forma presencial, para facilitar los trámites a nuestra familias” comentó Sergio Villalba, concejal de Educación de La Nucía.
12 clases de Educación Infantil
El próximo curso escolar l’Escola Infantil Municipal “El Bressol” de La Nucía contará con un total de 179 plazas escolares y 12 clases de educación infantil de primer ciclo distribuidas de la siguiente forma: 2 clase de 0-1 año, 5 clases de 1-2 años y 5 clases de 2-3 años.
Esto supone aumentar una clase más de 1-2 años y otra de 0-1 año, para adaptarlo a la demanda escolar del municipio e intentar que se admitan el 100 % de las solicitudes.
Plazos y Listas
El plazo de solicitud de plaza para el “Bressol” es desde hoy lunes 27 de abril hasta el 15 de mayo (hasta las 14 horas). Podrán solicitar plaza los niños y niñas empadronados en La Nucía, nacidos en 2024, 2025 y 2026. Las listas provisionales de admitidos se publicarán el 21 de mayo (en la conserjería del Bressol). Y la presentación de reclamaciones se establece del 22 al 26 de mayo (hasta las 14 horas). La lista definitiva de admitidos se publicará el 27 de mayo.
Las solicitudes se podrán tramitar a través de la “Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Nucía” (https://lanucia.sedelectronica.es/info.1) de forma on-line. También se podrán tramitar de forma presencial en el Ayuntamiento de La Nucía y las extensiones administrativas.
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