126 solicitudes presentadas ya para la subvención del IBI 2025
El plazo finaliza el 29 de mayo
En solo una semana se han presentado ya 126 solicitudes para la subvención del IBI 2025 del Ayuntamiento de La Nucía. Esta ayuda económica municipal puede llegar hasta los 300 € por casa, y su objetivo es ayudar a los nucier@s en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la anualidad pasada. De esta subvención podrán beneficiarse los colectivos más desfavorecidos: desempleados, mayores de 65 años, pensionistas y familias numerosas. El equipo de gobierno ha destinado un total de 300.000 euros a esta línea de subvención.
El período de presentación de las solicitudes y documentación comenzó el pasado 20 de abril y finalizará el 29 de mayo.Las bases y formularios de la subvención del IBI se pueden recoger en el Ayuntamiento de La Nucía, las dos Extensiones Administrativas (Bello Horizonte y calle Barbados) y Centro Social El Calvari o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Nucía: https://lanucia.sedelectronica.es/info.0 y en la página web www.lanucia.es
300.000 euros
El Ayuntamiento de La Nucía destina 300.000 euros a esta línea de subvención. El importe de la subvención del IBI de La Nucía será del 100% del recibo hasta un máximo de 300 €. Siempre que cumpla con el requisito que la Renta de la Unidad Familiar no supere el umbral de 16.800 euros anuales.
Tramitación: On-line o presencial
La documentación a presentar viene especificada en las bases de la subvención, que se puede recoger en el Ayuntamiento de La Nucía, las dos Extensiones Administrativas (Bello Horizonte y calle Barbados) y Centro Social El Calvari, o en la web municipal: www.lanucia.es
Se puede presentar la solicitud de la Subvención del IBI de forma presencial o realizar todo el trámite de forma on-line, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Nucía: https://lanucia.sedelectronica.es/info.0.
208 familias en la última convocatoria
En la última convocatoria, correspondiente a las anualidades de 2023 y 2024 un total de 208 familiares se beneficiaron, de las cuales la mayoría recibieron la subvención máxima de 300 euros, el 75% de las solicitadas. El otro 25% (62 familias) recibieron diferentes cantidades según el recibo presentado, desde los 121,67 euros hasta los 299 euros, subvencionando el 100% del recibo.
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