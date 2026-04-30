El Grupo teatro 3ª Edad estrena “Un nuevo Paraíso” el 29 de mayo

El viernes 29 de mayo a las 19 horas en l’Auditori de La Nucía el Grupo de Teatro de 3ª Edad estrenará la divertidísima comedia “Un nuevo Paraíso”. Será una función teatral solidaria a beneficio de la Asociación Integra Marina Baixa. Las entradas ya están a la venta en las taquillas de l’Auditori y a través de la web de www.culturalanucia.com

Esta mañana en la presentación del estreno teatral “Un nuevo Paraíso” han participado Cristina Miranda, pta. Asoc. Integra Marina Baixa, Isabel Vicente, Director Grupo Teatro 3ª Edad y Beatriz Pérez- Hickman, concejala de 3ª Edad. L’Auditori de La Nucía acoge una vez más el estreno del Grupo de Teatro de la 3ª Edad impulsado por la concejalía de Tercera Edad de La Nucía, con la colaboración de la concejalía de Cultura.

12 actores y actrices

Después de 8 meses de ensayos el viernes 29 de mayo el Grupo de Teatro de la Tercera Edad “La Casilla” de La Nucía estrena la comedia teatral “Un nuevo Paraíso” de Elisa Barrés. En este montaje teatral dirigido por Ana Isabel Vicente participan 12 actores y actrices “seniors”: Luisa Moreno, Julián López, Paqui Herrera, Miguel Ángel Díaz, Torcuato Rodríguez, Luis Hortal, Ángela Cano, Faustino Soto, Encarna Ríos, Isabel Pérez, María Redondo y Esperanza Espinel.

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