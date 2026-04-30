El II GastroWeekend de La Nucía ya ha vendido el 50% de su aforo

El II “GastroWeekend” La Nucía ya ha vendido más del 50% de sus entradas, a tan sólo 10 días de su celebración. Este II Festival Gastronómico en el CEM Captivador se desarrollará del 9 al 12 de mayo, con tres “experiencias únicas” y diferentes. El broche final seráel “Día de las Estrellas y los Soles”, donde se podrá degustar un menú confeccionado por 7 prestigiosos chefs con 9 Estrellas Michelin y 13 Soles Repsol. Las entradas para estas “3 experiencias gastronómicas” del GastroWeekend están a la venta en www.elxato.com y www.lanuciagastronomica.com

Las entradas se pueden compran por separado para que el público elija una, dos o tres jornadas de este extraordinario “Festival Gastronómico”. Habrá un abono especial limitado para los tres días del “GastroWeekend” con un precio especial de 205 €, con un cupo limitado.

Sábado: “III Gastro Day”

El sábado 9 de mayo en el CEM Captivador de La Nucía acogerá la tercera edición del “GastroDay”. Un encuentro gastronómico con un menú, elaborado por algunos de los mejores chefs de diferentes restaurantes toda la provincia de Alicante (La Fava, Talaia, Plegat, A Roig Viu, El Mesón y Estela Soriano) de la mano de “El Xato”. Los asistentes podrán disfrutar de demostraciones en directo, conocer de cerca a los chefs invitados y sumergirse en un ambiente donde la alta cocina se vive de forma cercana, inspiradora y accesible. El precio del III Gastro Day de La Nucía será de 85 euros.

Domingo: “Gastro Market” con entrada gratuita

El “Gastro Market” tendrá lugar el domingo 10 de mayo en el CEM Captivador de La Nucía. Un espacio gastronómico único donde el público podrá degustar una selección de más de 20 productos, cuidadosamente escogidos para mostrar la riqueza culinaria de nuestro entorno. Recorrido sensorial que reúne sabores tradicionales, propuestas innovadoras y elaboraciones artesanales creadas para sorprender tanto a los paladares curiosos como a los más exigentes. También colaborarán els “Majorals 2026- penya Els Festers” con la finalidad de seguir recaudando para las Festes d’Agost 2026 y habrá tardeo amenizado con música en directo de “La Gran Babylon” y DJ. La entrada será gratuita y los asistentes abonarán según lo que consuman.

“Día de las Estrellas Michelin y Soles Repsol”

El día grande del “Gastro Weekend” será el martes 12 de mayo con la celebración del “Día de las Estrellas Michelin y Soles Repsol” en el CEM Captivador. 7 chefs con 9 Estrellas Michelin de y 13 Soles Repsol que participarán en esta jornada de la alta gastronomía. Una oportunidad única para descubrir de cerca el talento, la sensibilidad culinaria y la excelencia que definen a algunos de los restaurantes más reconocidos de la provincia y del país.

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La jornada contará con la presencia de cocineros que representan proyectos gastronómicos de referencia, cada uno con su estilo, su identidad y su manera de entender la cocina contemporánea: Arrels (1 Estrella Michelin y 1 Sol Repsol), Origen (1 Estrella Michelin y 1 Sol Repsol), Riff (1 Estrella Michelin y 2 Soles Repsol), Maralba (2 Estrellas Michelin y 3 Soles Repsol), Beat (1 Estrella Michelin y 2 Soles Repsol), L’Escaleta (2 Estrellas Michelin y 3 Soles Repsol) y El Xato (1 Estrella Michelin y 1 Sol Repsol). Un broche de oro para este festival gastronómico y de experiencias de tres días que será este “GastroWeekend” de La Nucía, que tendrá un precio de 145 €.