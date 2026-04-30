La Nucía invierte 82.818 € en la renovación de la tubería agua potable del Tossal

Este mes de abril se iniciaron las obras de renovación de la tubería de agua potable de las urbanizaciones hacia Altea: Tossal, Bello Horizonte, Zona del Cautivador, Miramar y Puerto Azul. Esta nueva conducción proporcionará más caudal y presión y, por tanto, finalizará con los problemas de suministro de agua en esta zona. Se trata de una obra con una inversión de 82.818,45 euros por parte del Ayuntamiento de La Nucía.

Esta mañana Bernabé Cano, alcalde de La Nucía visitó las obras junto a Enrique Camarena, Jefe Obra BECSA La Nucía.

Nueva tubería

Esta actuación tiene como fin, la ejecución de una nueva canalización, para poder anular la actual de fibrocemento por una nueva tubería de polietileno que duplica el calibre de la anterior, por tanto, aumentará el caudal y presión disponible. En total son 610 metros lineales de tubería que conectarán desde los nuevos ramales de Serreta con las urbanizaciones Tossal, Bello Horizonte, zona del Cautivador, Miramar y Puerto Azul.

En total una nueva canalización para dar servicio a estas urbanizaciones, que actualmente suponen un flujo de 700 metros cúbicos al día para las cerca de 2.000 viviendas de esta zona. Esta obra, con una inversión municipal de 82.818,45 euros, solucionará las incidencias continuas respecto al suministro de agua. Las obras comenzaron en abril y se espera que a finales de mayo estén en funcionamiento.

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“Se trata de una actuación hídrica “de las que no se ve” pero que son muy necesarias ya que acabará con los problemas de abastecimiento y suministro de agua de muchos vecinos que puntualmente se ven afectados. Son 610 metros lineales de tubería de polietileno, sustituyendo al viejo fibrocemento y duplicando el diámetro de caudal de 125 a 250 mm, con el fin de conseguir un correcto abastecimiento de agua para las cerca de 2.000 casas de las urbanizaciones Tossal, Bello Horizonte, Zona del Cautivador, Miramar y Puerto Azul. Una vez más atendemos las peticiones de nuestros ciudadanos para seguir mejorando la calidad de vida de estos” afirmó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.