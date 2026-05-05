El Nacional de Pádel de Veteranos reunió a 370 jugadores en La Nucía
En la competición por equipos triunfaron el Vilanova y Flow Pádel
“La Nucía, Ciudad del Deporte” acogió el IV Campeonato de España por Equipos de 1ª, 2ª y 3ª categoría de Veteranos +55 y Veteranas +50 donde 370 participantes de clubes de toda España compitieron durante tres días en las instalaciones de pádel de la Ciutat Esportiva Camilo Cano. En 1ª categoría masculina los campeones fueron el Club Pádel Vilanova i la Geltrú mientras que en féminas el primer puesto fue para Flow Pádel Club de Paterna (València).
Este torneo nacional fue organizado por el club Padelpoint La Nucía, Federación Española de Pádel, Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana, con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, Diputación de Alicante y La Nucía, Ciudad del Deporte. La entrega de trofeos contó con la presencia de Alex González, CEO Padelpoint La Nucía, Lucía Iborra, representante de la FEP y Sergio Villalba, concejal de Deportes de La Nucía.
370 jugadores
El IV Campeonato de España por Equipos de 1ª, 2ª y 3ª categoría de Veteranos +55 y Veteranas +50 se celebró en las instalaciones del club Padelpoint La Nucía el pasado fin de semana. Tres intensas jornadas de competición donde estuvieron presentes equipos de toda la geografía española, reuniendo a 370 jugador@s. Un torneo en el que las diferentes categorías ofrecieron enfrentamientos muy igualados, donde la experiencia y el trabajo en equipo resultaron determinantes para alcanzar los títulos ofreciendo un gran nivel del pádel veterano en España.
Campeones: Vilanova y Paterna
Tras las finales disputadas los equipos que se alzaron con sus respectivos títulos fueron: 1ª Categoría Veteranos +55 (Absoluto Masculino): Club Pádel Vilanova, 1ª Categoría Veteranas +50 (Cuadro único femenino): Flow Pádel Club de Paterna, 2ª Categoría Veteranos +55: Padelpoint La Nucía y 3ª Categoría Veteranos +55: Real Club de Polo Barcelona.
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