El plazo de admisión en los colegios para el curso 26-27 comienza este jueves

El jueves 7 de mayo comienza el plazo del proceso de admisión para infantil y primaria en los Colegios Públicos de La Nucía, para el próximo curso 2026-2027. La matrícula sólo se puede realizar de forma telemática en https://portal.edu.gva.es/adminova/ y por este motivo la concejalía de Educación facilita ayuda presencial gratuita a las familias para orientarles en la matrícula telemática en el pabellón Camilo Cano, solicitando cita previa en el 966896564.

Este proceso de “matrícula en infantil y primaria” comenzará este jueves 7 y finalizará el 18 de mayo para los nuevos alumnos y alumnas de los colegios que comienzan su escolarización en Infantil o que se desplazan desde otros centros educativos. Los alumnos y alumnas que estén ya en el centro educativo no deben realizar este trámite.

Ayuda gratuita

El Ayuntamiento de La Nucía ofrece un año más asistencia técnica y de personal gratuita para ayudar a las “familias” en la matriculación telemática del alumnado, para que la “brecha digital” no impida la matriculación de ningún niño o niña. Este servicio municipal gratuito de la concejalía de Educación se gestiona en el pabellón Camilo Cano, llamando al teléfono 966896564 tanto para solventar dudas, como para concertar una cita previa para realizar el trámite. El proceso de matriculación se realiza desde el sitio web https://portal.edu.gva.es/adminova

Escolarización 2026-2027

Este trámite telemático es el primer paso a dar para la admisión de los alumnos y alumnas en los colegios públicos de La Nucía (Sant Rafael y Muixara) y se puede realizar a partir del jueves 7 y hasta el día 18 de mayo. Posteriormente, el 4 de junio se publicarán las listas provisionales de admitidos de cada colegio.

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