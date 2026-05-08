22 asistentes en el taller de gestión de Redes Sociales con IA en La_Nucia
La formación, organizada por la concejalía de Comercio y la Oficina Acelera Pyme, se centró en el uso de la Inteligencia Artificial para la creación y planificación de contenido
22 personas asistieron ayer al taller gratuito “Gestiona tus Redes Sociales con IA” en el Lab_Nucia. Empresarios, pymes y autónomos, asistieron a esta formación orientada a generar contenido, agilizar el proceso de publicación, y aprender cuando es el momento idóneo para publicar. Esta formación ha sido impartida por el formador y especialista en marketing Víctor Ruiz
Esta formación está organizada por la concejalía de Comercio a través de Lab_Nucia y la Oficina Acelera Pyme de FEMPA, dependiente del organismo autónomo Red.es, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Fondos Europeos.
Redes Sociales con IA
En este curso gratuito “Gestiona tus Redes Sociales con IA” se ha aprendido sobre diversos aspectos como: generar contenido, agilizar el proceso de publicación, y aprender cuando es el momento idóneo para publicar. 22 asistentes entre empresarios, autónomos, pymes y start ups estuvieron presentes ayer en Lab_Nucia. La IA fue la protagonista de este taller con la finalidad de descubrir diversas utilidades para que se convierta en un asistente creativo para pensar publicaciones, redactar textos o planificar contenido programado.
Formación Acelera Pyme
Los cursos de la Oficina Acelera Pyme se han programado con la finalidad de facilitar formación útil, aplicable y centrada en resultados, para que los negocios puedan avanzar en áreas clave como la visibilidad online, la comunicación con clientes y la captación. El próximo curso que se ha propuesto es “Campañas publicitarias: invertir poco y vender más” el 28 de mayo.
La formación es gratuita y se realizará a las 10 horas en Lab_Nucia. La información e inscripciones están disponibles en este enlace.
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