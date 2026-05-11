120 scouts participaron en la “Torxa Esculta 2026” en La Nucía
Se desarrolló en la Ciutat Esportiva
A pesar de la lluvia se desarrolló la “Torxa Esculta 2026” este fin de semana en “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Durante 2 intensas jornadas 120 jóvenes scouts de toda la Comunitat Valenciana participaron en este encuentro deportivo de Scouts Valencians. Algunos juegos se realizaron al exterior y otras en el interior de los pabellones.
Esta “Torxa Esculta 2026” fue organizada por Scouts Valencians junto con Grup Scout La Nucía y la colaboración de la concejalía de Deportes de La Nucía, que cedió las instalaciones para el desarrollo de esta actividad anual, donde los scouts compitieron en diferentes disciplinas deportivas.
- Huelga de profesores en Alicante en directo: los docentes inician un paro sin precedentes con 66.000 profesionales llamados a la convocatoria
- Solo cuatro municipios de Alicante tienen Moros y Cristianos internacionales: así está la carrera tras el éxito de Elda
- Los propietarios de Les Naus de Alicante, un listado lleno de coincidencias: entre vecinos de antes y contactos compartidos
- El anuncio del Parque Central de Alicante dispara los precios de la vivienda en su entorno
- Aviso para los dueños de perros: la peligrosa planta que está en todos los parques y acecha a tu mascota en primavera
- Los dramas de los profesores en las aulas de la provincia de Alicante
- Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
- Declarado un incendio en la fábrica de tejas La Escandella de Agost