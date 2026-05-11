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120 scouts participaron en la “Torxa Esculta 2026” en La Nucía

Se desarrolló en la Ciutat Esportiva

&quot;La Torxa Esculta&quot; se desarrolló en la Ciutat Esportiva durante dos intensas jornadas.

"La Torxa Esculta" se desarrolló en la Ciutat Esportiva durante dos intensas jornadas. / INFORMACIÓN

R. E.

A pesar de la lluvia se desarrolló la “Torxa Esculta 2026” este fin de semana en “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Durante 2 intensas jornadas 120 jóvenes scouts de toda la Comunitat Valenciana participaron en este encuentro deportivo de Scouts Valencians. Algunos juegos se realizaron al exterior y otras en el interior de los pabellones.

Esta “Torxa Esculta 2026” fue organizada por Scouts Valencians junto con Grup Scout La Nucía y la colaboración de la concejalía de Deportes de La Nucía, que cedió las instalaciones para el desarrollo de esta actividad anual, donde los scouts compitieron en diferentes disciplinas deportivas.

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