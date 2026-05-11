El GastroWeekend La Nucía se consolida en su segunda edición

Las dos primeras jornadas del II “GastroWeekend” La Nucíase desarrollaron el pasado fin de semana con gran afluencia de público, a pesar de la lluvia, en el fantástico paraje del CEM Captivador. El sábado se celebró el Gastro Day, un encuentro gastronómico con 6 restaurantes de la provincia de Alicante, que fue todo un éxito con más de 100 personas. El domingo con un fantástico sol se desarrolló el Gastro Market al aire libre, donde se pudieron degustar “deliciosos bocados”, “arroces” y “vinos y vermuts” de la “terreta”. Mañana finalizará el II GastroWeekend con el “Día de las Estrellas Michelin y Soles Repsol”, que ha agotado todas las entradas.

La jornada de apertura del Gastro Weekend contó con la presencia de Marián Cano, consellera de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Francisco Cano “Xato”, organizador del Gastro Weekend y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

La consellera de Turismo destacó “la importancia de la gastronomía como recurso turístico de nuestro territorio, ya que 1 de cada 3 turistas nos elige como destino turístico por nuestra gastronomía. Por ello es importante ponerlo en valor y promocionarlo con jornadas como este II Gastro Weekend de La Nucía, con gran presencia de público de otras nacionalidades”.

6 restaurantes en el Gastro Day

A pesar de la lluvia el “Gastro Day” se puedo desarrollar el pasado sábado en el CEM Captivador de La Nucía. Un encuentro gastronómico con un menú diseñado por chefs referentes de la provincia de Alicante: Fran Burgos de “La Fava”, Pau García y Kiko Jiménez de “Talaia”, Nanín Pérez de “Plegat”, Arturo Roig de “A Roig Viu”, Pedro Gras de “El Mesón” y “Estela Soriano”; de la mano de “El Xato” con su chef Esperança Cano. Los más de 100 comensales aplaudieron en una cerrada ovación a los “6 chefs” al finalizar el “encuentro gastronómico”.

Gastro Market con “sol” y “música en directo”

Con una excelente climatología y sol tuvo lugar el “Gastro Market” ayer domingo al “aire libre” entre las oliveras centenarias del CEM Captivador de La Nucía. Un espacio gastronómico por el que pasaron más de 300 personas que disfrutaron de “deliciosos bocados”, “arroces y fideuà”, “embutidos y quesos”, “encurtidos”, “cocas”, “pinchos” y “vinos y vermuts” de la “terreta”. Recorrido que reunía sabores tradicionales, propuestas innovadoras y elaboraciones artesanales, con gran aceptación del público. También tuvo su stand en este “Gastro Market” els “Majorals 2026- penya Els Festers” y hubo tardeo “La Gran Babylon” y Dj.

Sold Out “Día de las Estrellas Michelin y Soles Repsol”

Mañana martes concluirá el II Gastro Weekend de La Nucía con el broche de oro, con el “Día de las Estrellas Michelin y Soles Repsol” en el CEM Captivador. 7 chefs con 9 Estrellas Michelin de y 13 Soles Repsol que participarán en esta jornada de alta gastronomía. Ha levantado tanta expectación que ya es “sold out”, agotando todas las entradas.

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La jornada contará con la presencia de cocineros que representan proyectos gastronómicos de referencia, cada uno con su estilo, su identidad y su manera de entender la cocina contemporánea: Arrels (1 Estrella Michelin y 1 Sol Repsol), Origen (1 Estrella Michelin y 1 Sol Repsol), Riff (1 Estrella Michelin y 2 Soles Repsol), Maralba (2 Estrellas Michelin y 3 Soles Repsol), Beat (1 Estrella Michelin y 2 Soles Repsol), L’Escaleta (2 Estrellas Michelin y 3 Soles Repsol) y El Xato (1 Estrella Michelin y 1 Sol Repsol).