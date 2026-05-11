La Nucía será sede de la copa mundial de futbol de abogados

“La Nucía, Ciudad del Deporte” será del 9 al 16 de mayo sede de “Mundiavocat”, Copa Mundial de Fútbol para Abogados. Un torneo que reúne a profesionales del derecho de todo el mundo con más de 1.600 jugadores de 40 países. Esta competición se realiza cada dos años y esta edición se desarrollará en España, concretamente en la comarca de la Marina Baixa.

El campo de futbol 11 artificial y miniestadi de la Ciutat Esportiva Camilo Cano será donde se desarrollen los partidos (8 al día) durante este torneo que se extenderá hasta el 16 de mayo.

Este evento deportivo esta organizado por Mundiavocat (International Lawyers Football Federation) con la colaboración de ICALI (Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante) y la concejalía de Deportes de La Nucía. La presentación ha contado con la presencia de Vincent Pinatel, fundador de Mundiavocat, Thibault Pagnier, director del torneo y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

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Este evento es un ejemplo más de turismo deportivo, suponiendo un polo de atracción que generará un gran retorno económico para La Nucía y comarca. Un torneo que atrae a miles de jugadores que además viajan con sus familias y durante una semana dinamizan el sector turístico de La Nucía y comarca.