12.367 personas utilizaron los Centros Sociales de La Nucía en 2025

Los Centros Sociales de La Nucía registraron un uso de 12.367 personas durante el año 2025. Durante el año pasado se registraron un total de 425 eventos. El Centro Social de Pinar de Garaita fue el más utilizado con 79 usos y el más concurrido el Salón Social El Cirer con un total de 4.316 personas.

La Nucía tiene en la actualidad 9 centros sociales: Centro Social Convent de les Monges, Centro Social Nucía Park, Centro Social Nou Espai, Centro Social Copet, Centro Social Montecasino, Centro Social Pinar de Garaita, Centro Social Kristal, Centro Social Bello Horizonte y Centro Social El Tossal y además también el Salón Social el Cirer. Son edificios municipales del Ayuntamiento de La Nucía que pueden ser alquilados por los vecinos y vecinas para uso privado.

Gran actividad en 2025

Un año más los 9 Centros Sociales de La Nucía y el Salón Social El Cirer han tenido una gran actividad y uso por parte de los vecinos y vecinas del municipio. En 2025 se celebraron 425 eventos en ellos, por los que pasaron un total de 12.367 personas. El Centro Social de Pinar de Garaita fue el más utilizado con 79 usos y el más concurrido el Salón Social El Cirer con 4.316 personas.

Entre los usos que destacan en 2025 en los Centros Sociales de La Nucía son las 186 veces que se alquilaron para la “celebración de cumpleaños”, por los que pasaron 4.509 personas. También destacan las 32 reuniones de Comunidad para Propietarios, 12 Donaciones de sangre y 6 teatros- eventos culturales. También se han utilizado los Centro Sociales de La Nucía para reuniones familiares, baby showers, bautizos, talleres, clases de formación, ensayos de teatro y danza…etc

¿Cómo solicitarlo?

El Ayuntamiento de La Nucía recuerda que los Centros Sociales de La Nucía se pueden alquilar para cumpleaños, cursos de formación, talleres, reuniones de comunidades de propietarios etc. Los vecinos y vecinas pueden alquilar por horas o un día completo cualquiera de los nueve Centros Sociales de La Nucía: Centro Social Convent de les Monges, Centro Social Nucía Park, Centro Social Nou Espai, Centro Social Copet, Centro Social Montecasino, Centro Social Pinar de Garaita, Centro Social Kristal, Centro Social Bello Horizonte y Centro Social El Tossal y además también el Salón Social el Cirer.

Puede realizar la reserva de forma presencial en el Ayuntamiento de La Nucía y las extensiones administrativas o bien online a través de la sede electrónica municipal https://lanucia.sedelectronica.es/info (trámite LN-00049 - CENTROS SOCIALES. Solicitud de utilización de Centros Sociales.)

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