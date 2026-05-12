La zarzuela “La Revoltosa” este sábado en l’Auditori de La Nucía

La mejor zarzuela vuelve este sábado 16 de mayo a las 20 horas a l’Auditori de La Nucía con “La Revoltosa”. Una gran producción del “género chico” en el que participan más de 50 intérpretes con orquesta en directo. Las últimas entradas se pueden adquirir en las taquillas de l’Auditori o a través de la web https://culturalanucia.com/eventos/la-revoltosa/

“La Revoltosa” es un sainete lírico de un acto con libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw y música compuesta por el maestro Ruperto Chapí, este año se conmemora el 175 aniversario de su nacimiento. Estrenada el 25 de noviembre de 1897 en el teatro Apolo de Madrid está considerada, esta zarzuela, junto con “La verbena de la Paloma”, como una de las obras cumbre del “género chico”.

50 intérpretes y orquesta en directo

Esta producción de la zarzuela “La Revoltosa” está dirigida por Mª José Molina y cuenta con más de 50 intérpretes en escena. Un montaje muy completo y de alto nivel con solistas, actores, coro, ballet, escenografía, decorados y “orquesta en el foso” dirigida por Pablo Gutiérrez -que ya ha dirigido en este Auditori otros proyectos-.

En “La Revoltosa” nos trasladamos a una corrala de Madrid (finales del siglo XIX), en la que encontramos a un grupo de hombres, mujeres y niños que reflejan el ambiente madrileño. Allí se sí suceden tramas amorosas, escenas de una comicidad castiza y números inolvidables como “Ay Felipe de mi vida”.

Es una zarzuela dinámica y divertida; y una de las más representadas en todos los teatros líricos. Los personajes “Mari Pepa” y “Felipe” forman parte del acervo cultural español. Ha sido llevada varias veces al cine y sigue atrayendo como lo hizo en su estreno hace 129 años.

El preludio que compuso Chapí está considerado como una obra maestra y se interpreta frecuentemente en conciertos sinfónicos, y así se ha interpretado también en l'Auditori.

Elenco de “La Revoltosa” en La Nucía

En esta representación de la zarzuela de “La Revoltosa” del próximo sábado 16 de mayo en l’Auditori de La Nucia participarán el siguiente elenco: “Mari Pepa”: Rosa Ruiz (Soprano), “Felipe”: Vicente Antequera (barítono), “Soledad”: María José Molina (soprano), “Gorgonia”: Esther Sánchez (actriz/mezzo), “Encarna”: Pilar Tejero (soprano), “Atenedoro”: Miki Ferrer (tenor), “Cándelas”: Rafa Casette (actor cómico), “Cándido”: Jesús Cordón (actor cómico), “Tiberio”: Miguel Holgado (actor/tenor), “Chupitos”: Marcos Taviel de Andrade (actor juvenil).

Además participa el Coro Titular de Materlírica España, el Ballet de Mary Carmen Sereno y la Orquesta titular de Materlírica España, bajo la dirección musical de Pablo Gutiérrez y la dirección de escena y producción de María José Molina.

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