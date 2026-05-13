9 Estrellas Michelin y 13 Soles Repsol clausuraron el Gastro Weekend La Nucía 2026

Ayer finalizó el festival gastronómico La Nucía Gastro Weekend 2026 con el “Día de las Estrellas y los Soles” en el CEM Captivador. Una jornada que contó el gran menú degustación a manos de 7 chefs con 9 Estrellas Michelin y 13 Soles Repsol. 100 personas disfrutaron de esta experiencia culinaria que agotó todas sus entradas.

Una oportunidad única de degustar “exquisitos platos” en un mismo menú de 7 brillantes restaurantes que son referentes en el panorama nacional: El Xato, Arrels, Origen, Riff, Maralba, Beat y L’Escaleta. Un menú cuyo pase fue dirigido por Esperança Cano del restaurante El Xato y que sumaba un total de 9 Estrellas Michelin y 13 Soles Repsol, tercera jornada del Gastro Weekend.

9 Estrellas Michelin y 13 Soles Repsol

El “Día de las Estrellas y los Soles” abrió sus puertas pasado el mediodía ofreciendo a los 100 asistentes una bienvenida en la zona exterior del CEM Captivador con variedad de snacks. A continuación, se pasó al momento de menú en mesa, diseñado en conjunto y basado en producto de la zona y con el especial punto personal que “firmaron” cada uno de los 7 chefs. Abrió la sesión el moje manchego con hierbas y helado de tomate a cargo de Fran Martínez de Maralba. A continuación, fue el turno del chef Bernd Knöller de restaurante Riff con su sepia con caviar cristal y koji. Álex Vidal de Origen presentó su quisquilla con escabeche de codorniz y verdura de temporada. Se continuó con producto de mar, en este caso con la parpatana con salsa vegetal y pimiento rojo creada por Vicky Sevilla de Arrels.

Los platos finales fueron a cargo de José Manuel Miguel de Beat con su lubina con salsa yodada y cremoso de coliflor a la vainilla. El sexto plato fue de “las anfitrionas” Esperança Cano y Cristina Figueira de El Xato que presentaron un solomillo de Polop con demiglace de naranja sanguina fermentada. El momento dulce que culminó este extraordinario menú fue el espíritu de brioche, crema helada de verduras, contrastes cítricos y mantequilla creado por Kiko Moya de restaurante L’Escaleta.

Todos los platos fueron maridados con vinos de la Comunitat Valenciana, seleccionados por Francisco Cano, embajador gastronómico de La Nucía y jefe de sala de Restaurante “El Xato”.

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Al finalizar el pase los chefs fueron recibidos en la sala con una gran ovación por parte de los comensales presentes. Como reconocimiento, recibieron un pequeño detalle a modo de recuerdo de este especial evento gastronómico.