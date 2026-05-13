Este sábado La Nucía celebrará el “Día de la Familia” el sábado 16 de mayo

El VIII Día de la Familia de La Nucía se celebrará este sábado 16 de mayo de 10 a 14 horas, en el parking Pabellón Muixara. Será una actividad totalmente gratuita y abierta a todas las familias de La Nucía, para que madres, padres, hij@s, abuelos y tíos jueguen todos juntos sin móviles, tablets o plays. Bajo el lema “mi familia es un equipo”, se ha previsto realizar diversos juegos, retos y una gincana familiar.

El “Día Internacional de la Familia” se celebra cada año el 15 de mayo, con motivo de esta efeméride en La Nucía organiza su octava edición de esta jornada lúdica este sábado 16 de mayo. Un evento organizado por las Concejalías de Bienestar Social e Igualdad y Políticas Inclusivas con la colaboración de la concejalía de Deportes y “Corresponsables” del Ministerio de Igualdad. La jornada está financiada con los fondos transferidos por el Ministerio de Igualdad a través del Plan Corresponsables que gestiona la Generalitat Valenciana.

Diversión y gincana familiar

El “VIII Día de la Familia de La Nucía” con el lema “mi familia es mi equipo”, tendrá juegos tradicionales, retos y una divertida gincana familiar para fomentar la convivencia entre padres e hijos y la actividad en equipo. También habrá hinchables, animación y premios. Todas las actividades son totalmente gratuitas. Els Majorals 2026 - Penya Els Festers montarán una barra en este evento para recaudar fondos para las “Festes d’Agost 2026”.

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Jornada en familia sin móviles

Una jornada de juegos en familia durante una intensa mañana en el parking y pabellón Muixara de La Nucía. La idea es crear un espacio para que padres e hijos pasen un tiempo juntos disfrutando de juegos y pruebas deportivas, al aire libre, sin “móviles, ni dispositivos electrónicos”.