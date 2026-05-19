La Nucía realiza desinfecciones en las zonas caninas municipales

Esta semana se están realizando las tareas de desinfección de dieciséis zonas caninas de La Nucía: catorce Parques Can, Zona de Entrenamiento de Perros Rescate y Refugio Municipal de Animales. Se trata de una actuación más intensiva que se realiza dos veces al año para prevenir la aparición de plagas y controlar la sanidad ambiental de estos recintos públicos.

Tras las tareas de desinfección el Parque Can se cierra durante 24 horas para que seque el producto, para ello se precinta y cierra la entrada, evitando que entren los perros y personas durante ese espacio de tiempo. Una vez transcurridas esas 24 horas se reabre la zona recreativa canina y las instalaciones se pueden utilizar de forma normal ya que el entorno es totalmente inocuo para los perros y las personas.

3 días de desinfección

Esta semana se han realizado las actuaciones en los Parque Can y zonas caninas de La Nucía. El lunes se aplicó el tratamiento en: Varadero, Barbados, Montecasino y Montebello. Hoy martes se está actuando en: Puerta de Hierro, Pinar de Garaita, Montesol, Copet, Nou Espai, Zona de Entrenamiento de Perros Rescate y Refugio Municipal de Animales. Y por último mañana miércoles 20 de mayo se desinfectará en los de: Nucia Park, El Calvari, El Tossal, Favara y Planet.

Desinfección Parque Can

Los trabajos consisten en la desinfección de todo el recinto de cada Parque Can, así como sus accesos y perímetro. El método utilizado es la pulverización del producto desinfectador con una cuba de gran capacidad, así como mochilas, haciendo especial incidencia en las zonas de pasos de perros, utensilios, mobiliario urbano (bancos, papeleras, fuentes y dispensador de bolsas), así como toda la valla perimetral y la doble puerta de la entrada a la zona recreativa canina. Previo a la desinfección las brigadas municipales han realizado tareas de limpieza, desbroce y poda de la vegetación de estas zonas.

La concejalía de Protección Animal está realizando esta actuación de desinfección de los Parque Can a través de la empresa Elis Pest Control. La Nucía cuenta con un total de 14 Parques Can, distribuidos por todo el término municipal y su uso es totalmente gratuito.

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14 zonas recreativas caninas

La Nucía cuenta con un total de 14 zonas recreativas caninas municipales, habilitadas por el Ayuntamiento de La Nucía, para su uso gratuito por parte de los vecinos y vecinas junto a sus mascotas. Estos “Parques Can” suman un total de 50.000 metros cuadrados, para el juego y esparcimiento de los perros. Los “Parque Can” están distribuidos por todo el término municipal de La Nucía, para que la mayoría de los vecin@s tengan a escasos 5 minutos de su casa, una zona recreativa canina, donde pasear y jugar con su perro, sin molestar a nadie. Estos espacios que se iniciaron en 2015 han mejorado la convivencia vecinal y la limpieza urbana en La Nucía.