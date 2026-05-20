La próxima semana el Grupo teatro 3ª Edad estrena “Un nuevo Paraíso”
“Entradas solidarias” a beneficio de Integra
La divertidísima comedia “Un Nuevo Paraíso” será estrenada por el grupo de Teatro de 3ª edad la próxima semana, viernes 29 de mayo a las 19 horas en l’Auditori de La Nucía. Será una función teatral solidaria a beneficio de la Asociación Integra Marina Baixa. Las entradas están a la venta en las taquillas de l’Auditori y a través de la web de www.culturalanucia.com
L’Auditori de La Nucía acoge una vez más el estreno del Grupo de Teatro de la 3ª Edad impulsado por la concejalía de Tercera Edad de La Nucía, con la colaboración de la concejalía de Cultura.
12 actores y actrices
Después de 8 meses de ensayos el viernes 29 de mayo el Grupo de Teatro de la Tercera Edad “La Casilla” de La Nucía estrena la comedia teatral “Un nuevo Paraíso” de Elisa Barrés. En este montaje teatral dirigido por Ana Isabel Vicente participan 12 actores y actrices “seniors”: Luisa Moreno, Julián López, Paqui Herrera, Miguel Ángel Díaz, Torcuato Rodríguez, Luis Hortal, Ángela Cano, Faustino Soto, Encarna Ríos, Isabel Pérez, María Redondo y Esperanza Espinel.
Entradas a la venta
Las entradas para asistir al estreno de la comedia teatral “Un nuevo Paraíso” tiene un precio de 3 euros. Es un estreno solidario a beneficio de la Asociación Integra Marina Baixa. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de l´Auditori La Nucia y a través de la web www.culturalanucia.com
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