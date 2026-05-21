28 autores participarán en la X Feria del Libro este sábado

La plaza del Sol acogerá este sábado a partir de las 10 horas la X Feria del Libro de La Nucía. Bajo el lema “Leer es Vivir” esta décima edición busca fomentar la animación lectora y todo lo que proporciona tener libros y vivir nuevas experiencias a través de ellos. La entrada será libre y gratuita y contará con la presencia de 28 autores realizando firmas de libros y presentaciones, actuaciones infantiles, artesanía con 7 puestos, talleres y actividades para todas las edades, especialmente para el público infantil, para fomentar la lectura entre los más jóvenes.

La X Feria del Libro de La Nucía está organizada por las concejalías de Cultura y Tercera Edad de La Nucía. El objetivo de esta experiencia creativa es facilitar el acceso a la cultura y la literatura.

27 autores

La “X Feria del Libro de La Nucía, Leer es Vivir” se celebrará el sábado 23 de mayo de 10 a 14 horas en la plaza del Sol con entrada libre y gratuita. Será una jornada cultural muy entretenida y una oportunidad para conocer nuevas publicaciones de diferentes géneros literarios y estilos. En ella, los asistentes podrán compartir momentos con 28 escritores y escritoras que realizarán “firmas de ejemplares” en las casetas de la Feria, presentando sus últimos libros. En esta edición se contará con la presencia de: Carmen Aguilar, Roberto Alcolea, Luis Barberá, Leopoldo Bernabéu, Paco Carrión, Paty Chagua, Antonio José Devesa, Abigail Espí, Susi Rosa Egea, Merche Ferri, Mayra Flores, Paula Franco, Serge Gambi, Pablo Guillén, Vigela Lloret, María José Marcos, Inma Maestre, Ernesto Maki, Manoli Martínez, Juana Martínez Vázquez, María Mirza, Rose Polo, Manuel Sánchez, Sonia Sánchez Ulloa, Marisa Simón, Carmina Such, Ion Cesar Tonda y José Varó.

Actuaciones y artesanía

Habrá 3 actuaciones a cargo de la compañía “Con los Pies en el Aire”, dirigida por Susana Romero. A las 11 horas se interpretará “Todo Se Transforma”, a las 12 horas “Cuca, Cuco y los Biblionidos” (con la colaboración de la artista Coty Charro) y a las 13 horas “Cuentos Conscientes para Infantes Valientes”.

La artesanía también tendrá su espacio en esta décima edición con 7 puestos: Isabel Fernández de “El Monstruo Lanudo”, Ixone Arias “Pixone.art”, Sofía Falcó y Loli García de “Sora”, Eva Agenjo de “Quecas de Cuento”, Lorena Cortés y José Luís Lago de “Ardelya”, Miriam Cardona de “OK Regalo” y Gisela Caimi de “Mogador”. Las librerías de La Nucía (Rubik y Urbangraf) tendrán su espacio, con las últimas novedades literarias, así como las bibliotecas municipales.

Programa Animación Lectora

La X Feria del Libro de La Nucía es una actividad dentro del gran “Programa de Animación Lectora 2025-2026, "Leer para comprender, comprender para aprender” que el año pasado fue premiado en los Premios María Moliner del Ministerio de Cultura.

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El “Programa de Animación Lectora de La Nucía” es un trabajo transversal de las concejalías de Cultura, Educación, Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Tercera Edad, Turismo y la Seu Universitària, de La Nucía desarrollando actividades que acercan la lectura a todas las edades y espacios del municipio: ciclo “Café y Libros”, visitas escolares a la Biblioteca, “L’Hora del Conte”, club de lectura feminista, taller de escritura creativa 3ª Edad, presentaciones de libros, teatro y actividades de acercamiento al patrimonio cultural y bibliográfico local.