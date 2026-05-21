El autonómico de Rollerfreestyle se disputa en La Nucía este fin de semana
42 participantes competirán en el Skate Park
“La Nucía, Ciudad del Deporte” albergará este fin de semana el Campeonato Autonómico de Rollerfreestyle modalidad Park. Este campeonato contará con participantes de las diferentes categorías: U10, U14, U18 y Absoluto, tanto en femenino como en masculino. Los mejores riders de la Comunitat Valenciana vendrán a competir al Skate Park nuciero en este campeonato que cuenta ya 42 deportistas inscrit@s. Una prueba que da puntos para conseguir la clasificación para el campeonato de España. La entrada para presenciar esta espectacular competición será libre y gratuita.
Este Campeonato Autonómico de Rollefreestyle están organizado por la Federación Patinaje Comunitat Valenciana con la colaboración de la Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de La Nucía.
Puntos para el nacional
El Skate Park de la Ciutat Esportiva Camilo Cano volverá albergar una prueba de alto nivel reuniendo a las y los mejores riders de la Comunitat Valenciana. 42 participantes inscritos que competirán en la modalidad de RollerFreestyle. Una prueba que da puntos para conseguir la clasificación para los campeonatos de España.
El campeonato comenzará el sábado con con los entrenamientos libres y el domingo se realizará la competición y las finales de RollerFreestyle. Competirán en este evento las categorías sub10, sub 14, sub 18 y absoluto, tanto femenino como masculino. A medio día se realizará la entrega de trofeos de esta competición autonómica. La entrada para presenciar este evento será libre y gratuita.
Con motivo de la realización de este evento, el Skate Park La Nucía permanecerá cerrado al público los dos días: sábado 23 y domingo 24 de mayo.
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