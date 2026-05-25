30 escritores participaron en la X Feria del Libro de La Nucía

La Nucía celebró su X Feria del Libro el pasado sábado en la plaza del Sol, a pesar de las altas temperaturas tuvo una gran aceptación con público de todas las edades. 30 escritores y escritoras realizaron firmas de libros y presentaciones en este gran evento cultural que contó con actuaciones infantiles, artesanía, librerías, …. etc. Bajo el lema “Leer es Vivir” esta décima edición buscó fomentar la animación lectora y todo lo que proporciona tener libros.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, visitó la X Feria del Libro junto a Pedro Lloret, concejal de Cultura y saludó a los 30 escritores y escritores, las 2 librerías de La Nucía (Urbagraff y Rubik) y recordó la importancia de “fomentar la lectura en todas las edades, especialmente entre los más jóvenes”. El primer edil también agradeció a “todos los autores y personas que han hecho posible esta fantástica décima edición de la Feria del Libro de La Nucía”. También estuvieron en este evento cultural los ediles Vicente Ripoll, Jessica Gommans, Gemma Márquez, Pepe Cano, Cristóbal Llorens y Miguel Ángel Ivorra

La X Feria del Libro de La Nucía fue organizada por las concejalías de Cultura y Tercera Edad de La Nucía.

30 escritores y escritoras

El público disfrutó visitando las diferentes casetas de la X Feria del Libro, compartiendo encuentros con 30 escritores y escritoras de diferentes géneros literarios (infantil, historia, biografías, erótica, poesía, auto ayuda…etc), que realizaron “firmas de ejemplares”. Los autores participantes fueron: Carmen Aguilar, Roberto Alcolea, Luis Barberá, Leopoldo Bernabéu, Paco Carrión, Paty Chagua, Antonio José Devesa, Abigail Espí, Susi Rosa Egea, Merche Ferri, Mayra Flores, Paula Franco, Serge Gambi, Pablo Guillén, Vigela Lloret, María José Marcos, Inma Maestre, Ernesto Maki, Manoli Martínez, Juana Martínez Vázquez, María Mirza, Rose Polo, Manuel Sánchez, Sonia Sánchez Ulloa, Marisa Simón, Carmina Such, Ion Cesar Tonda, José Varó, Ángela Alonso y Lucía Alonso.

Durante la intensa mañana fueron entrevistados por el presentador de la X Feria del Libro Arturo Fernández y por Francesc Sempere, Director Auditori y coordinador de la X Feria del Libro.

Actuaciones y Librerías

Para los más pequeños hubo tres actuaciones a cargo de la compañía “Con los Pies en el Aire”, dirigida por Susana Romero y talleres de manualidades relacionadas con el libro y la literatura. Destacar la presencia de las librerías de La Nucía (Rubik y Urbangraf) con las últimas novedades literarias, así como las bibliotecas municipales.

Completaron la X Feria del Libro de La Nucía siete puestos de artesanía, con objetos relacionados con el mundo de la literatura.

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Programa de Animación Lectora

La X Feria del Libro de La Nucía es una actividad dentro del gran “Programa de Animación Lectora 2025-2026, "Leer para comprender, comprender para aprender” que el año pasado fue premiado en los Premios María Moliner del Ministerio de Cultura.