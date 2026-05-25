L’Escola d’Estiu La Nucía 2026 contará con ayudas de hasta el 100%

El 25 de mayo se han abierto las inscripciones de la XXVI Escola d’Estiu Municipal de La Nucía. Esta actividad se desarrollará durante los meses de julio y agosto de 2026 en el Colegio Sant Rafael y está destinada a escolares de 3 a 16 años. L’Escola d’Estiu es subvencionable y puede optar todo el alumnado que asista un mínimo de un mes a l’Escola d’Estiu. La ayuda económica podrá ser parcial o ayuda total de todo el coste, incluido el comedor.

El objetivo de esta escuela es mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral durante las vacaciones escolares de verano. L’Escola d’Estiu está organizada por la concejalía de Bienestar Social y está subvencionada por la Consellería de Servicios Sociales, Familia e Infancia, el Ministerio de Derechos Sociales y el Ayuntamiento de La Nucía. La presentación de esta XXVI Escola d’Estiu ha contado con la presencia de Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Bienestar Social, y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Inscripciones

El plazo de inscripciones ha comenzado hoy lunes 25 de mayo y estará abierto hasta el 19 de junio. Los requisitos para inscribirse en la Escola d’Estiu serán: estar empadronado en La Nucía con un mínimo de 1 año de antigüedad (el menor y sus padres) y haber nacido entre 2010 y 2023, ambos inclusive. El horario de esta XXVI Escola d’Estiu será de 7.30 a 15.30 horas y se desarrollará en el Colegio Público “Sant Rafael” de La Nucía, con opción de comedor, el coste del cual será de 5,60 € al día. Hay posibilidad de “escuela de tarde” y recoger a los niños y niñas a las 17.00 horas, siempre que haya suficiente demanda. La matrícula podrá hacerse por semanas, quincenas, mensual o bimensual; para adaptarse a la demanda de los padres y madres según sus necesidades.

Los precios de l’Escola d’Estiu 2026 serán de: 150 € un mes completo, 90 € quincena y 50 € semana. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 19 de junio en la web: https://www.trokolo.com/escuelaveranolanucia/

Ayudas

En esta edición de 2026 continua la línea de ayudas para que una gran parte del alumnado pueda optar a estas. Estas subvenciones llegarán hasta el 100%, incluido el comedor, para los alumnos/alumnas con menos recursos económicos, para que puedan disfrutar de l’Escola d’Estiu.

El plazo de solicitudes comienza hoy lunes y finalizará el 8 de junio, para todos los que deseen solicitar subvención. Para las subvenciones es requisito indispensable estar inscrito un mínimo de un mes. Todas las personas interesadas podrán recoger los impresos de solicitud en el Centre Social “El Calvari” o en la sede electrónica de la web municipal www.lanucia.es

Noticias relacionadas

Formación Lúdico-Formativa

El objetivo es lúdico-formativo, para aprender a través del juego y dar una formación complementaria a los alumnos de la que reciben durante todo el año en el colegio. Para ello se han programado diferentes talleres y actividades: hinchables, fiesta de la espuma, manualidades, gymkana y juegos, inglés, bailes, taller de reciclaje…etc.