Formación en “Campañas Publicitarias en Redes Sociales” en Lab_Nucia

El Lab_Nucia acoge este jueves 28 de mayo a las 10 horas la formación gratuita “Formación en Campañas Publicitarias en Redes Sociales” que mostrará “cómo invertir poco y conseguir clientes”. Esta formación está orientada a pymes y personas autónomas para mejorar la competitividad a través de herramientas digitales. Últimas plazas en: https://lab.lanucia.es/eventos/16114-Jornada-Formacion-Publicidad-RRSS/

Esta formación está organizada por la concejalía de Comercio a través de Lab_Nucia y la Oficina Acelera Pyme de FEMPA, dependiente del organismo autónomo Red.es, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Fondos Europeos.

Formación Campañas Publicitarias RRSS

Muchas empresas creen que hacer publicidad en redes sociales significa gastar mucho dinero… y no siempre obtener resultados. Esta formación gratuita del próximo jueves “Campañas Publicitarias en Redes Sociales” mostrará “cómo invertir poco y conseguir clientes”.

El objetivo es que las personas inscritas (empresarios, comerciantes y autónomos) aprendan a realizar campañas en redes sociales. / INFORMACIÓN

En esta jornada el alumnado aprenderá a cómo diseñar campañas sencillas para atraer clientes, generar contactos o promocionar productos sin asumir grandes riesgos.

Durante la formación se abordará la siguiente temática: 1. Cuándo tiene sentido invertir en publicidad, 2. Cómo elegir el objetivo correcto de una campaña, 3. Qué elementos hacen que un anuncio funcione, 4. Ejemplos reales de campañas con presupuestos pequeños y 5. Cómo medir si una campaña está funcionando o no.

El objetivo final es que las personas inscritas (empresarios, comerciantes y autónomos) aprendan a realizar campañas en redes sociales.

Formaciones Acelera PYME

Los cursos de la Oficina Acelera Pyme se han programado con la finalidad de facilitar formación útil, aplicable y centrada en resultados, para que los negocios puedan avanzar en áreas clave como la visibilidad online, la comunicación con clientes y la captación.

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El curso del próximo jueves, “Campañas publicitarias: invertir poco y vender más”, es el cuarto y último de esta programación gratuita de esta primavera en el Lab_Nucia.