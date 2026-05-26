La Nucía acoge un Torneo Internacional UTR de Tenis
Único torneo UTR en España y retransmitido por Amazon Prime
Las pistas de tenis de tierra batida de la Academia Ferrer de La Nucía acogen esta semana el Torneo Internacional UTR. 20 jugadores de 11 diferentes nacionalidades compiten en este torneo con un premio de 3.600 dólares. Es el único torneo UTR en España y en él participan tenistas con gran proyección como el griego Pavlos Tsitsipás (hermano de Stéfanos Tsitsipás) o Xavi Ferrer de la Academia Ferrer de La Nucía (sobrino de David Ferrer). Destacar que todos los partidos son retransmitidos a través de “Amazon Prime”.
Sergio Villalba, concejal de Deportes y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, estuvieron en el inicio del “UTR PTT La Nucia Men +H” en la Academia Ferrer de La Nucía junto a Gonzalo Morell Raschiatore, CEO Academia Tenis Ferrer.
Round Robin
Este torneo internacional de tenis se desarrolla del 25 al 31 de mayo en las pistas de tierra batida de la Academia de Tenis Ferrer de La Nucía. La primera fase del torneo se juega en la modalidad de “Round Robin” (4 grupos de 5 jugadores), en partidos al mejor de tres sets. Los mejores de cada grupo pasarán a las eliminatorias directas que concluirán con la gran final el próximo domingo 31 de mayo.
Pavlos Tsitsipás y Xavi Ferrer
Es un torneo dotado con 3.600 dólares al campeón y que ha reunido a 20 jóvenes jugadores de todo el mundo que competirán durante una intensa semana en “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Entre los tenistas participantes están el griego Pavlos Tsitsipás (hermano pequeño de Stéfanos Tsitsipás) o Xavi Ferrer de la Academia Ferrer de La Nucía (sobrino de David Ferrer). Destacar que hay jugadores de 11 nacionalidades diferentes: Rumanía, Grecia, Irlanda, España, Reino Unido, Bélgica, Venezuela, Turquía, Rusia, Méjico y Argentina.
Amazon Prime
Es el único torneo que UTR ha organizado en España en 2026 y ha elegido la Academia Ferrer de La Nucía como sede. Recordar que todos los partidos están siendo retransmitidos a través de “Amazon Prime”.
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