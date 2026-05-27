Energía solar para el Pabellón Muixara de La Nucía con una inversión de 71.832 €

El Pabellón Muixara se está pasando a la “energía solar”, para ser un edificio más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, reduciendo la emisión de CO 2. El Ayuntamiento de La Nucía está invirtiendo 71.832,62 € para la instalación de 117 placas solares, gracias una subvención del IVACE (Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial) de la Generalitat Valenciana, en la instalación de placas de energía solar en la cubierta del Pabellón Muixara. Esta instalación fotovoltaica permitirá reducir la factura eléctrica de este edificio municipal en 10.000 euros al año, por lo que en 7 años estará amortizada.

En la visita a la Pabellón Muixara han participado Fran García, técnico municipal y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

“Compromiso con la sostenibilidad”

“Una vez más demostramos nuestro compromiso con la sostenibilidad desde el Ayuntamiento de La Nucía y el cambio a energías menos contaminantes. Desde 2022 cada año instalamos placas fotovoltaicas en diferentes edificios municipales y sumamos ya un total de 17 con el Pabellón Muixara. Además conseguimos una doble sostenibilidad tanto medioambiental como económica, ya que con la “energía solar” reducimos la factura eléctrica anual de los edificios del Ayuntamiento de La Nucía. De esta forma damos ejemplo a la ciudadanía con nuestra decidida apuesta por la energía solar” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

17 edificios municipales con “energía solar”

El Pabellón Muixara es el décimo séptimo edificio municipal que cuenta con placas de energía solar fotovoltaica, tras: Urbanismo, Pabellón Camilo Cano, Centro Social Calvari, Centre Juvenil, Auditori, Central Policía, Almacén Municipal, Piscina Climatizada, Colegio Muixara, Centro de Especialidades, Biblioteca Caravana, parking pabellón Camilo Cano, Edifici dels Esports, colegio Sant Rafael, Juzgado de Paz y Centro Social Bello Horizonte

En total se han instalado 117 paneles solares en esta instalación fotovoltaica sobre la cubierta de este edificio municipal con una potencia de 590 Wp. La energía sobrante (generado durante los fines de semana o por las tardes - momentos de baja actividad en el centro) será utilizada en el resto de edificios municipales. Se calcula que estos 117 paneles generarán anualmente 77.658 KWh, que es lo equivalente al consumo de 16 viviendas.

Esta actuación ha sido posible gracias a la Subvención del IVACE de la Generalitat Valenciana a través del programa “Ayudas al Autoconsumo para Municipios de la Comunitat Valenciana 2025”.

Ahorro: 10.000 euros

Gracias a la instalación de estas 117 placas de energía solar en el Pabellón Muixara, la factura eléctrica de este edificio municipal se reducirá en 10.000 euros cada año, por lo que la amortización de la inversión realizada será en 7 años.

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Subvención IVACE

Esta actuación en el Pabellón Muixara supone una inversión de 71.832,62 €, y cuenta con una subvención del IVACE (Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial) de la Generalitat Valenciana dentro de su “Ayudas al Autoconsumo para Municipios de la Comunitat Valenciana 2025”