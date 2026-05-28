“El Langui” protagoniza un “Encuentro por la diversidad” en l’Auditori La Nucía el lunes

El próximo lunes 1 de junio a las 18 horas l’Auditori de La Nucia acogerá un “Encuentro por la Diversidad” con el “actor, cantante y creador” Juan Manuel Montilla “El Langui”. En esta jornada con entrada libre se proyectará el cortometraje “Intentando” y después “el Langui” ofrecerá una charla en la que compartirá su experiencia personal y profesional.

Este “Encuentro por la Diversidad” en La Nucía es una iniciativa de la Fundación Adecco y el grupo LON (Lavandería La Nucía) con el apoyo de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Nucía.

Se trata de una actividad abierta a todas las personas interesadas y dirigida también a empresas, a profesionales, entidades sociales, estudiantes u otros colectivos que deseen o trabajen para avanzar hacia una sociedad más accesible e inclusiva. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Langui en La Nucía

Esta Jornada de sensibilización sobre la discapacidad contará con un invitado especial: Juan Manuel Montilla “El Langui”, reconocido rapero, actor, creador y referente en la defensa de la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Esta Jornada de sensibilización sobre la discapacidad contará con un invitado especial: Juan Manuel Montilla “El Langui” / INFORMACIÓN

Primero se proyectará el corto “Intentando”, dirigido e interpretado por El Langui; que invita a la reflexión sobre la superación personal y la realidad de las personas con discapacidad. Tras el corto, El Langui ofrecerá una charla en la que compartirá su experiencia personal y profesional, aportando una visión “cercana, inspiradora y llena de mensajes positivos” sobre autonomía, derechos y diversidad.

Conciencia social sobre la discapacidad

Esta jornada promovida por la Fundación Adecco tiene como objetivo crear una mayor conciencia social sobre la discapacidad, fomentando valores como el respeto, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Se trata de una actividad abierta a todas las personas interesadas y dirigida también a empresas, a profesionales, entidades sociales, estudiantes u otros colectivos que deseen o trabajen para avanzar hacia una sociedad más accesible e inclusiva.

El Langui

El Langui, músico y actor, nació con parálisis cerebral y ha convertido su trayectoria, conocida por un público amplio, en un ejemplo de resiliencia. Alcanzó el éxito con el grupo La Excepción (MTV Europe Music Award) y dio el salto al cine con El truco del manco, por la que ganó dos Premios Goya.

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Ha seguido desarrollando su carrera artística, que combina con su labor como embajador de la Fundación Adecco, promoviendo la inclusión y el valor del talento sin etiquetas. Esta actividad en l’Auditori La Nucia enlaza con el compromiso con la divulgación, la sensibilización y la promoción de la igualdad a través de iniciativas culturales y sociales como esta.