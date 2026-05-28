“El Langui” protagoniza un “Encuentro por la diversidad” en l’Auditori La Nucía el lunes
Iniciativa de la Fundación Adecco y del grupo LON
El próximo lunes 1 de junio a las 18 horas l’Auditori de La Nucia acogerá un “Encuentro por la Diversidad” con el “actor, cantante y creador” Juan Manuel Montilla “El Langui”. En esta jornada con entrada libre se proyectará el cortometraje “Intentando” y después “el Langui” ofrecerá una charla en la que compartirá su experiencia personal y profesional.
Este “Encuentro por la Diversidad” en La Nucía es una iniciativa de la Fundación Adecco y el grupo LON (Lavandería La Nucía) con el apoyo de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Nucía.
Se trata de una actividad abierta a todas las personas interesadas y dirigida también a empresas, a profesionales, entidades sociales, estudiantes u otros colectivos que deseen o trabajen para avanzar hacia una sociedad más accesible e inclusiva. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Langui en La Nucía
Esta Jornada de sensibilización sobre la discapacidad contará con un invitado especial: Juan Manuel Montilla “El Langui”, reconocido rapero, actor, creador y referente en la defensa de la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Primero se proyectará el corto “Intentando”, dirigido e interpretado por El Langui; que invita a la reflexión sobre la superación personal y la realidad de las personas con discapacidad. Tras el corto, El Langui ofrecerá una charla en la que compartirá su experiencia personal y profesional, aportando una visión “cercana, inspiradora y llena de mensajes positivos” sobre autonomía, derechos y diversidad.
Conciencia social sobre la discapacidad
Esta jornada promovida por la Fundación Adecco tiene como objetivo crear una mayor conciencia social sobre la discapacidad, fomentando valores como el respeto, la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Se trata de una actividad abierta a todas las personas interesadas y dirigida también a empresas, a profesionales, entidades sociales, estudiantes u otros colectivos que deseen o trabajen para avanzar hacia una sociedad más accesible e inclusiva.
El Langui
El Langui, músico y actor, nació con parálisis cerebral y ha convertido su trayectoria, conocida por un público amplio, en un ejemplo de resiliencia. Alcanzó el éxito con el grupo La Excepción (MTV Europe Music Award) y dio el salto al cine con El truco del manco, por la que ganó dos Premios Goya.
Ha seguido desarrollando su carrera artística, que combina con su labor como embajador de la Fundación Adecco, promoviendo la inclusión y el valor del talento sin etiquetas. Esta actividad en l’Auditori La Nucia enlaza con el compromiso con la divulgación, la sensibilización y la promoción de la igualdad a través de iniciativas culturales y sociales como esta.
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