Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asambleas docentesPérez LlorcaJuicio Rafa MirPleno AlicanteEstafador de toldosFitness Explanada
instagramlinkedin

“El Langui” protagoniza un “Encuentro por la diversidad” en l’Auditori La Nucía el lunes

Iniciativa de la Fundación Adecco y del grupo LON

En esta jornada con entrada libre se proyectará el cortometraje “Intentando” y después “el Langui” ofrecerá una charla en la que compartirá su experiencia personal y profesional.

En esta jornada con entrada libre se proyectará el cortometraje “Intentando” y después “el Langui” ofrecerá una charla en la que compartirá su experiencia personal y profesional. / INFORMACIÓN

R. E.

El próximo lunes 1 de junio a las 18 horas l’Auditori de La Nucia acogerá un “Encuentro por la Diversidad” con el “actor, cantante y creador” Juan Manuel Montilla “El Langui”. En esta jornada con entrada libre se proyectará el cortometraje “Intentando” y después “el Langui” ofrecerá una charla en la que compartirá su experiencia personal y profesional.

Este “Encuentro por la Diversidad” en La Nucía es una iniciativa de la Fundación Adecco y el grupo LON (Lavandería La Nucía) con el apoyo de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Nucía.

Se trata de una actividad abierta a todas las personas interesadas y dirigida también a empresas, a profesionales, entidades sociales, estudiantes u otros colectivos que deseen o trabajen para avanzar hacia una sociedad más accesible e inclusiva. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Langui en La Nucía

Esta Jornada de sensibilización sobre la discapacidad contará con un invitado especial: Juan Manuel Montilla “El Langui”, reconocido rapero, actor, creador y referente en la defensa de la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Esta Jornada de sensibilización sobre la discapacidad contará con un invitado especial: Juan Manuel Montilla “El Langui”

Esta Jornada de sensibilización sobre la discapacidad contará con un invitado especial: Juan Manuel Montilla “El Langui” / INFORMACIÓN

Primero se proyectará el corto “Intentando”, dirigido e interpretado por El Langui; que invita a la reflexión sobre la superación personal y la realidad de las personas con discapacidad. Tras el corto, El Langui ofrecerá una charla en la que compartirá su experiencia personal y profesional, aportando una visión “cercana, inspiradora y llena de mensajes positivos” sobre autonomía, derechos y diversidad.

Conciencia social sobre la discapacidad

Esta jornada promovida por la Fundación Adecco tiene como objetivo crear una mayor conciencia social sobre la discapacidad, fomentando valores como el respeto, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Se trata de una actividad abierta a todas las personas interesadas y dirigida también a empresas, a profesionales, entidades sociales, estudiantes u otros colectivos que deseen o trabajen para avanzar hacia una sociedad más accesible e inclusiva.

El Langui

El Langui, músico y actor, nació con parálisis cerebral y ha convertido su trayectoria, conocida por un público amplio, en un ejemplo de resiliencia. Alcanzó el éxito con el grupo La Excepción (MTV Europe Music Award) y dio el salto al cine con El truco del manco, por la que ganó dos Premios Goya.

Noticias relacionadas

Ha seguido desarrollando su carrera artística, que combina con su labor como embajador de la Fundación Adecco, promoviendo la inclusión y el valor del talento sin etiquetas. Esta actividad en l’Auditori La Nucia enlaza con el compromiso con la divulgación, la sensibilización y la promoción de la igualdad a través de iniciativas culturales y sociales como esta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación avisa de que habrá sanciones para los profesores que se nieguen a corregir los exámenes de Selectividad
  2. Varios detenidos en una operación antiterrorista en Alicante, Xixona y la Vega Baja
  3. Carlos Sedano, experto en seguridad vial, sobre los conductores nacidos antes de 1961: “El certificado médico para renovar el carnet va a ser más exigente”
  4. Costas ordena al Ayuntamiento paralizar las obras de renovación de negocios en un edificio con sentencia de demolición en la playa de La Mata de Torrevieja
  5. La simulación de un tsunami en Alicante que arrasa en Instagram: estos son los municipios que resistirían a una ola extrema
  6. Cruz Roja limpiará el Vinalopó desde su nacimiento hasta la desembocadura en Santa Pola, con el foco en Elche y Elda
  7. La huelga de profesores obliga a suspender las pruebas de acceso a la FP en un centro de Alicante
  8. La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera

Foguerers y barraquers barajan dar un plante al pregón si el Ayuntamiento no atiende sus reivindicaciones

Atraca con un cuchillo una tienda junto al ayuntamiento de San Vicente y la dependienta se defiende con una silla

Atraca con un cuchillo una tienda junto al ayuntamiento de San Vicente y la dependienta se defiende con una silla

La empleada de una tienda de San Vicente se enfrenta a un atracador

Sarah J. Maas, escritora: “Solo tú puedes decidir qué te destruye”

Sarah J. Maas, escritora: “Solo tú puedes decidir qué te destruye”

L’Hèrcules i l’Elx miren més enllà de la rivalitat per a unir la província

L’Hèrcules i l’Elx miren més enllà de la rivalitat per a unir la província

La huelga de profesores, Les Naus y la temporada alta; protagonsitas del pleno en el Ayuntamiento de Alicante

Cita con la espiritualidad femenina en el I Congreso Internacional sobre el Culto a la Diosa en la UMH de Elche

Cita con la espiritualidad femenina en el I Congreso Internacional sobre el Culto a la Diosa en la UMH de Elche
Tracking Pixel Contents